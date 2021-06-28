消費券｜謠傳長者須另開卡才能續享2元乘車　八達通：絕非事實

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-28 16:15

【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】政府即將派發5,000元電子消費券，市民7月4日起可申請。近日有訊息謠傳，建議65歲以上長者另買一張長者八達通卡領取消費券，訛稱如八達通內有消費券，乘搭交通工具時，扣除的車費會變為成人票價。 八達通今日（28日）澄清表示，以長者八達通領取消費券，仍可如常享用2元長者公共交通票價優惠，強調網上流傳絕非事實。

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近日流傳一段訊息，稱八達通公司建議65歲以上的長者，應另購一張長者八達通登記消費券，因為如八達通卡內如有消費券，不論年齡，乘搭交通工具都會扣取成人車費。

八達通今日發聲明澄清，指上述訊息絕非事實，強調以長者八達通領取消費券，仍可如常享用2元長者公共交通票價優惠。八達通亦稱，市民毋須多購一張八達通卡領取消費券，公司歡迎市民沿用手頭上的任何一款八達通登記領取，毋須額外申請。

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另外，有傳言稱，如以八達通領取消費券，必須先把儲值限額提升至3,000元。八達通公司澄清，並無此需要，以八達通卡領取第一期消費券時，儲值限額會自動提升至3,000元，強調市民毋須額外去辦理提升儲值限額的手續。