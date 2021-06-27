消費券｜陳茂波：推市民消費提振經濟　將測試數字人民幣在港使用

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-06-27 12:45

財政司司長陳茂波今日（27日）發表網誌，提及消費券計劃帶動市民的消費意欲，有助計劃發揮「乘數效應」，更廣泛地提振本地經濟。他表示，正銳意推動本港經濟朝數碼方向轉型。他又指，未來一年會為在香港加緊準備發行批發及零售層面央行數碼貨幣，除了研究港元數碼貨幣（e-HKD）在本地零售層面的應用，亦會就「數字人民幣」（e-CNY）在香港的使用進行技術測試。

財政司司長陳茂波。（歐嘉樂攝）

陳茂波表示，電子消費券計劃的推行，加上儲值支付工具營運商的疊加優惠，都會令消費者更願意踏出一步，更多使用電子錢包。他說，可以預期，這股正向氣氛將帶動市民的消費意欲，有助消費券計劃發揮「乘數效應」，更廣泛地提振本地經濟。

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他說，政府正銳意推動本港經濟朝數碼方向轉型，鼓勵更多企業利用科技提升運作效能和拓展業務，是希望這成功方程式能應用在各個方面。除了在零售層面的電子支付，政府亦推動加強央行數碼貨幣(CBDC)使用的研究。

研港元數碼貨幣在零售層面應用

他說，除了現時在跨境貿易支付層面繼續試用CBDC外，未來一年，政府會為在香港發行批發及零售層面CBDC加強準備，包括研究港元數碼貨幣（e-HKD）在本地零售層面的應用，並繼續與中國人民銀行合作，就數字人民幣（e-CNY）在香港的使用進行技術測試，為內地和本港居民提供便捷的跨境支付服務。

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