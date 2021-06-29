名媛裸露片流出　3男著其富豪夫出個好價錢勒索1億　囚26至32個月

撰文： 陳家怡 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-29 12:04

富豪的名媛妻子，多年前在家中被保安從閉路電視以手機偷拍她脫下裙子及裸露上身的影片，保安離職後連同舊同事和一名中間人以影片向富商勒索一億元，向他指若處理不妥會令其名譽受損及家人擔心，籲「以你身份出個好價錢」。經過約三個月的談判，雙方交收影片當日三人被捕，他們承認串謀勒索。保安稱自己在舊同事慫恿下犯罪，他和該中間人今（29日）於區域法院被判監2年8個月。而任保鑣的舊同事因供出更多案情協助控方，獲扣減刑期後被判監2年2個月。

次被告協助控方頂證另兩人獲較大刑期扣減

3名被告：鄺雄光（58歲，送貨司機）、徐文傑（46歲，保鑣）及黃軒中（51歲，保安員）早前承認1項串謀勒索罪。控罪指，他們於2020年1月11日至4月1日串謀，不當地要求事主X交出一筆款項。徐文傑和黃軒中曾為同事，在X家中工作。鄺及黃被判入獄32個月，徐因曾錄取「無損權益證供」協助控方，頂證另外兩名被告，獲扣減4成半刑期，被判入獄26個月。

法庭早前頒下匿名令，禁止傳媒報道事主的姓名和職業等，以及事主與涉案人士的關係。

富商X短訊收到其妻背部裸照

案情指，於去年1月11日富商X透過WhatsApp收到一張其妻子Y的背部裸照，對方並聲稱有完整影片，著X購買，否則會售予他人。首被告鄺雄光其後以同一號碼致電X，問他是否想取回相片。X藉詞忙碌，著對方聯絡其助手。惟X已報警，並由高級偵緝督察假扮X的助手，與鄺聯絡，並表示只是中間人，不能決定出價多少。

影片見富豪X妻上身赤裸2秒

鄺之後傳訊息予X，指花了幾萬元取得X的電話，若處理不當，會令X名譽受損及家人擔心，又謂：「以你身份出個好價錢....一念天堂，一念地獄」。鄺及後索價1億，並傳送一條24秒Y脫下裙子、只穿內褲行走的影片，她以手遮掩胸部之前，上身赤裸約2秒。鄺和陳再商討交易細節，鄺稱會將存有影片的加密USB放置儲物櫃，而陳要求面對面交收，鄺則自稱是老派忠誠的社團成員，不會背叛影片主人。

被告於交收日被捕

數天後，鄺改變主意肯親身交收，但要在偏遠地方交易。但鄺後來發現被人跟蹤，交易未有完成。於去年3月，次被告徐文傑致電X，責備X將陳牽連在內。經商討後，陳同意先付現金5000萬元，再以期票分別支付支付2000萬和3000萬元。

鄺與陳於去年4月1日，在中環天星碼頭停車場天台交易。鄺交出USB後，並拿取聲稱載有現金的公事包時被捕，徐及第三被告黃軒中亦在數小時內相繼被捕。

監察閉路電視時好奇拍下片段

黃在警誡下稱，他於7年前監察閉路電視時，出於好奇以手機拍攝得涉案影片，曾讓徐觀看。他原本沒有計劃犯案，但對方於前年提議以影片向X索價1500萬共分，黃不知鄺參與其中。

徐則指黃缺錢，向他尋求方法，徐於是找鄺相助。徐只建議索款3000萬元。鄺則稱徐建議索價9000萬元，他要求取得1億元。

案件編號：DCCC 908/2020