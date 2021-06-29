禁飛令｜在英港人趕及死線前回港「好感恩」　指當地疫情不嚴重

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-29 21:35

英國疫情反彈，港府昨日（28日）宣布，由於當地疫情嚴重，Delta變異病毒株廣泛傳播，7月1日起提高英國疫情風險至最高的A1級別，亦啟動熔斷機制，禁止所有當地有載客民航客機着陸香港。 香港國際機場今日（29日）下午有一班由倫敦希斯路機場抵港航班，不少乘客都指十分幸運，趕及禁飛前回港。有居愛爾蘭港人需經英國來港，坦言「好感恩」；有英國回港探親的市民指當地疫情並不嚴重，難理解政府禁飛令。

▼禁飛令實施前 市民由英國抵港▼

+ 2 + 2 + 2

陳先生從愛爾蘭經英國抵港，以辦理私人事務，他指登機後獲悉港府將禁止英國航班來港，慶幸自己及時回港，他指由於抵港後須隔離3周，預計在港活動2周，估計5周後回愛爾蘭。本港疫情反覆，陳先生坦言並不擔心，「香港人好自律，個案低。」

陳先生從愛爾蘭經英國抵港，以辦理私人事務，他指登機後獲悉港府將禁止英國航班來港，慶幸自己及時回港。（羅君豪攝）

陳先生表示，愛爾蘭疫情穩定，個案不多，入住深切治療部患者只有數十人，確診個案持續下降。抵愛爾蘭旅客經過檢測，5日後便可自由活動，雖然城市仍有人群聚集限制，但活動相對自由，「只要唔入人哋屋企，喺門口傾偈都可以。」

林先生與女友人回港探親，他們稱無預料政府人禁止英國航機來港。（羅君豪攝）

林先生與女友人回港探親，他們指一早按排今日回港，當地疫情平穩，非外界所說嚴重，無預料政府人禁止英國航機來港。