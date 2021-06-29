禁飛令｜留英港生趕尾班機　20家長湧檢疫酒店訂房　總統套房都爭

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-29 21:09

英國爆Delta變異病毒株，港府昨晚（28日）宣布7月1日（周四）起禁止所有民航機由當地載客來港。突如其來的「禁飛令」，使一眾英國留學生及家長大失方寸，有英國升學顧問表示，昨日已接獲逾百個求助電話，不少家長希望趕在禁令前，為兒女改機票回港。不過他續指，由於本地檢疫酒店房間不足，即使有機票也無法預訂酒店回港。

曹太的兒子正於英國讀大學，原定7月2日抵港，昨日知悉禁令後，丈夫已即時替兒子往本身已預訂的檢疫酒店，查詢提早回港會否有房間。曹太引述丈夫指，現場有約20名家長憂心忡忡，希望更改房間日期，甚至有人查問總統套房，然而始終一房難求。曹太坦言「好傷心、好痛心」，已一年未見兒子，假如8月前未取消禁飛令，或要明年才重逢，批評政府安排失當，更未向已打疫苗人士提供寬免。

食物及衞生局昨宣布，因應英國疫情持續反彈，以及Delta變異病毒株於當地廣泛傳播，同時有多宗涉及從英抵港人士於機場檢測，或之後強制檢疫期間，發現帶有L452R變異病毒株，遂決定7月1日起提升英國風險級別至最高級的A1組別，即極高風險地區，禁止當地有載客民航機抵港；曾在當地逗留過兩小時的人士，包括轉機者都不能來港。

升學顧問：單日接過百宗求助

英國升學中心英識教育創辦人陳思銘表示，其中心大約有1,000名留學生，當中約六成人希望回港放暑假，多人計劃受到影響，昨日已接獲過百個求助電話，不少家長希望購入禁令前的機票，即使較冷門的荷蘭航空公司亦成為家長的目標。他又稱，部分留學生年紀尚小，並非每間航空公司都接受兒童獨自登機，部分人需尋找回港的大學生陪伴。

促准已打疫苗留學生回港

機票難求，陳思銘續指，檢疫酒店是另一難題，現時回港者均需入住指定檢疫酒店，未能預約酒店者亦不得回港，但早於數星期前，檢疫酒店已面臨爆滿，結果部分人即使成功買到禁令前的機票，卻苦惱於檢疫酒店問題。

陳思銘表示，現時部分留學生會留在英國寄宿，亦有人安排遊學團過暑假。他續稱，理解防疫重要，但政府在安排上需配合市民，現時檢疫酒店嚴重不足；而且不應「一刀切」禁飛，假如學生已接種疫苗，應提供寬免。

▼九龍城富豪東方酒店▼

+ 2 + 2 + 2

一年未見兒子 家長：或要明年才能相見

曹太的兒子正於英國就讀醫科，由於需在醫院實習，獲優先接種兩劑疫苗。她表示，兒子大約1個月前預訂機票，亦已在富豪東方酒店預約房間，原定7月2日回港，昨日接獲禁飛消息後，便嘗試更換機票，但未能成功。她續指，其丈夫昨晚約8時半到酒店，希望為兒子更改預約安排，發現現場有約20名家長，同樣想為兒女預約檢疫，更有家長查問總統套房，可惜一房難求。她直指，已查問全數30多間檢疫酒店，但全數爆滿。

除了機票、檢疫酒店，曹太表示，在英國希斯路機場登機前，需先完成病毒檢測，至少需提前一日預約，但現時距離禁令只餘一日多，無論買機票、預約檢疫酒店、完成當地檢測，都難以完成。她表示，去年暑假後，就再無見過兒子，期間雖有聖誕節、復活節等假期，但受制於14日檢疫安排，兒子始終無法回港，坦言掛念兒子，感到「好傷心、好痛心」，如8月前未撤銷禁令，或要明年才能相見，即兩年未能親身見面。

▼第四輪指定檢疫酒店名單（有效期至8月31日）▼

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曹太批評政府是次禁令，「嚴重譴責、離晒大譜」，未有考慮留學生處境。她表示，本身回港已要隔離21日，並接受多次檢測，即使確診亦留在酒店，但在相關措施下，卻未有為已接種人士提供寬免，對此感到憤怒。

▼6月24日起，「疫苗氣泡」框架下進一步放寬社交距離措施▼