港禁英國航班7.1後抵港　英航提供全額退款　香港飛倫敦航班如常

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-29 12:20

英國疫情反彈，確診個案一周內急升近六成，港府昨日（28日）宣布，由於當地疫情嚴重，Delta變異病毒廣泛傳播，明日（7月1日）起提高英國疫情風險至最高的A1級別，亦啟動熔斷機制，禁止所有當地民航客機來港。 英國航空發聲明表示，對港府決定感失望，由於倫敦往香港的航線暫時中斷，會向旅客提供全額退款、重新預訂，或換取優惠券，並向受影響旅客致歉。英航又強調，香港飛倫敦航班，會繼續正常營運。

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食物及衞生局昨宣布，因應英國疫情持續反彈，以及Delta變異病毒株於當地廣泛傳播，同時有多宗涉及從英抵港人士於機場「檢測待行」或強制檢疫期間，經檢測後發現帶有L452R變異病毒株的輸入個案，決定明日（7月1日）起提升英國風險級別至最高級的A1組別，即極高風險地區，禁止當地民航機抵港；曾在當地逗留過兩小時的人士，包括轉機者都不能抵港。

英航聲明稱，因應倫敦往香港的航線暫停，就此向旅客致歉，會提供選擇全額退款、重新預訂，或換取優惠券，可用於新預訂至2023年旅行。英航續指，對港府決定失望，並正與當局緊密合作，希望盡快恢復航班服務。

香港調高英國的風險級別，英航由倫敦到香港的航班亦需暫停。（Getty Images）

英航︰香港赴英航班繼續每天正常營運

至於香港飛往倫敦的航班，英航指會繼續每天正常營運，並強調一向嚴格遵循當局要求的承諾，已乘載數萬名旅客到港，符合當局要求。另外，英航稱所有航班運營時刻表有可能調整及更改，旅客可瀏覽ba.com查詢最新的航班資訊；如旅客直接透過英航預訂機票，可與英航聯絡；其他旅客則應聯繫其旅行社。