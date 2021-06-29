新冠疫苗｜連續5日逾5萬人打針　8人因副作用送院　2人留院觀察

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-29 22:52

疫苗接種計劃展開至今124日，接種第一劑的人數超過221萬人，截至今晚8時的過去24小時，有5.59萬人打針，為連續第5日單日有逾5萬人打針，並有3.34萬人預約接種。另外，昨日有8人因副作用送院，情況穩定，2人留院觀察。

接種比率先至32.5%

政府公布今日單日有約5.59萬人打針，為連續第5日單日有逾5萬人打針，當中約3.27萬人打第一針。另外，有3.34萬人約了接種時間，約79%人預約接種復必泰，21%人預約接種科興。

接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共逾366萬劑疫苗，已有逾221萬人接種第一劑疫苗，佔12歲或以上人口的32.5%，當中逾145萬人接種了第二劑疫苗。

昨日共有8宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後，出現常見副作用而送院，情況穩定，其中6人已經出院，2人留院觀察。

聶德權、郭基煇到ICC視察集體打針

另外，環球貿易廣場、香港麗思卡爾頓酒店今日參與政府新冠疫苗外展接種服務。外展隊為約250人接種復必泰疫苗，接種人士包括管理環球貿易廣場ICC的啟勝管理服務有限公司、香港麗思卡爾頓酒店，以及大廈內的國際金融機構等。

公務員事務局局長聶德權與新鴻基地產發展執行董事郭基煇，今日下午一同視察接種情況，這是首次有物業管理公司牽頭，集合大廈不同租戶參與外展疫苗接種。

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