自稱曾跟陶輝參與速龍行動　商人向少女冒認督察　再誘到酒店口交

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-30 13:28

男商人向網上認識的14歲少女訛稱任高級督察，更訛稱他曾為指揮官陶輝屬下的速龍小隊的行動，少女聞言後，欲向他打聽其被捕男友的案件，冒警男藉機約少女到酒店，並要少女為他口交。冒警男今（30日）在區域法院認罪，案件押後至8月11日，待索取心理報告後判刑，期間須要還押。

被告陳栢傑（27歲，商人），冒充公職人員及非禮罪，指他於2020年8月25日假冒警員，及於同年11月1日在旺角一間酒店非禮女子X。

自稱曾跟陶輝參與速龍小隊行動

案情指，被告去年8月透過交友程式以假名認識女子X，並向她訛稱自己在沙田警署任高級督察，亦曾和西九龍總區指揮官陶輝屬下的在速龍小隊行動。X的男友同年10月被警方拘捕，X問及被告該案件詳情，他們在通訊程式Telegram交談，被告多次向X邀約外出，但他們未有見面。X於10月31日告訴被告她想離開家中一晚，被告表示可去接她，她趁父母睡覺時出門和被告首次見面。

被告陳栢傑向事主X冒稱是高級督察時，更訛稱他曾跟西九龍總區指揮官陶輝（圖）參與速龍小隊的行動。(資料圖片)

事主拒絕口交被喝

被告和X先到的沙田一間酒店沒有房間空置，其後轉往旺角一間酒店。他們坐在床上，X不肯按被告要求替他脫下褲子，被告就自行脫褲躺在X旁邊。被告叫她為他口交及吞下精液，X表示不願意，但被告再三要求並提高聲量，X驚恐當時和被告獨處，他會作出其他行為，因而順從被告。

事後叫事主假裝二人不相識

被告着她口交時仿效成人影片及使用她的手，但X不懂得，被告之後於X口內射精。二人在酒店睡了一晚後一起吃早餐，被告叫X假裝不認識他，X之後報警及經認人程序認出被告。

他們於在酒店約見前，X告知對方她曾被家人報告失蹤，問他知否她的姓名，被告繼續冒充警員，表示為X打探過，但稱因其職級和示威期間檔案分開存放，無法開啟檢閱。被告於11月6日被捕，他承認對X嚴重猥褻。

辯方指被告犯案是一個錯誤的決定。

案件編號：DCCC 117/2021