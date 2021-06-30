疫苗抽獎｜嗇色園黃大仙祠大獎黃大仙師金身神像　價值$88800

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-30 17:52

政府近月連番｢谷針｣，今年迎來百周年紀念的嗇色園黃大仙祠，今日（30日）公佈「百周年紀慶抽獎活動」疫苗抽獎。黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長表示，在9月15日或之前，已完成接種兩劑疫苗的市民，可到黃大仙祠總辦事處參加抽獎，獎品包括嗇色園黃大仙祠一百周年黃大仙師金身神像，每尊價值88,800元，名額3個；另有一百周年紀念金吊墜，每枚價值10,000元，名額100個。如只接種了一劑疫苗，亦可抽取財神金箔卡，名額600個。

另外，黃大仙祠亦舉辦「百歲長者大抽獎」，凡於1921年或之前出生的長者就可參加，獎品同為百周年黃大仙師金身神像，名額10個。李耀輝強調，百歲抽獎毋須接種疫苗。不過他亦指，自己已年過80歲，有糖尿病、心臟病，又曾3度「通波仔」，但早前仍然接種科興疫苗，身體未有不妥。

黃大仙「百周年紀慶抽獎活動」的大獎為嗇色園黃大仙祠一百周年黃大仙師金身神像，每尊價值88,800元。（盧翊銘攝）

李耀輝：非擦政府鞋，而是為市民福祉着想

李耀輝表示，今年為嗇色園黃大仙祠一百周年紀念，原希望到黃大仙祖庭拜訪，惜受疫情影響，中港仍未通關，暫時未能成事。他表示，是次抽獎並非「擦政府鞋」，而是為市民福祉着想。嗇色園主席馬澤華亦稱，希望鼓勵更多人接種疫苗，尤其不少黃大仙善信年紀較大。

百周年紀慶花燈廟會送百個足金吊墜

抽獎方面，李耀輝指，由7月1日至9月15日下午4時30分，凡年滿18歲、已接種兩劑疫苗的市民，均可參加足金吊墜及金身神像大抽獎。市民需親身到黃大仙祠總辦事處登記，核對香港身份證及疫苗接種紀錄，並填寫抽獎卡。到9月17日晚上的嗇色園百周年紀慶花燈廟會開幕禮，便會舉行抽獎，並在網上直播，當中會有100位幸運兒獲得足金吊墜一枚（價值10,000元）；另有3人可獲大獎金身神像一尊（價值88,800元），並可親身出席百周年紀慶黃大仙師寶誕科儀親取開光獎品。

翻查嗇色園網站，黃大仙師金身神像闊13厘米、 深8.6厘米、高13厘米，重量為一両，總共有100尊，以千足純金鑄造。

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只打一劑可抽財神金箔卡

假如只接種了一劑疫苗，李耀輝指，亦可參加財神金箔卡抽獎，參與方式同上，得獎者可獲得財神金箔卡一張，每張價值100元，名額600個，並可進入黃大仙祠財神宮為五路財神親手貼金祈願。

他續指，會於農曆6至8月的每個初一及十五晚上舉行抽獎，合共6個抽獎日，每次抽出100名得獎者；未有中獎的抽獎卡會自動順延至下一次抽獎。

舉行「百歲長者大抽獎」 僅限人瑞參加

另外，李耀輝指會舉行「百歲長者大抽獎」，獎品同為黃大仙師金身神像一尊，名額10個，凡於1921年或之前出生的香港永久性居民就可參加，參與者需親身或由家屬，帶同有效身份證到黃大仙祠總辦事處登記，得獎同樣可出席百周年紀慶黃大仙師寶誕科儀領獎。

李耀輝強調，百歲抽獎毋須接種疫苗，不過笑言自己已年屆80歲，患有糖尿病約40年，並有心臟病及3度「通波仔」，醫生曾表示毋須接種疫苗，不過本月初決定打科興疫苗，身體未見不妥，當晚如常吃飯，並計劃下月初接種第二劑。

嗇色園黃大仙祠今日公布抽獎詳情（盧翊銘攝）

談到抽獎是否挪用善款，李耀輝表示，嗇色園的收入來自兩部分，其一為善款、捐助，所有相關資金用於醫療、教育及社會服務；另一部分為香油錢，或祠內的其他服務收費，相關資金會製作飾物，全部經過開光，是次抽獎禮物正是原本紀念百周年的飾物，現時將當中部分供予公眾抽獎。