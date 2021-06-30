澳門通關｜港人抵澳禁離開酒店　姚思榮：澳人來港或限住主題樂園

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-30 21:04

本港新冠肺炎疫情緩和，消息指港澳兩地將於7月中或下旬通關。今早（30日）有消息指，澳門政府已向當地酒店業界商討通關後的安排，包括容許該批人士於酒店範圍內活動，但禁止使用酒店游泳池及其他水上設施。 旅遊界立法會議員姚思榮指，兩地通關的安排理應是雙向及同等，故推斷澳門訪港旅客或被安排至兩大主題樂園。他建議兩地政府需做好解釋的準備，以免惹來兩地居民反感。 至於縱橫遊執行董事袁振寧則坦言，與澳門恢復通關對業界幫助不大，但他期望與澳門恢復通關後，下一步為大灣區。他擔心兩地政府將對金巴及高速船設人數上限，導致營運成本提升，「一定唔會係以前咁嘅價錢。」

據悉，入境澳門的香港旅客，將被禁止使用酒店游泳池及其他水上設施。旅遊界立法會議員姚思榮指，近日收到澳門酒店正為通關作安排的消息。但他估計，屆時或將香港入境人士劃分為旅遊旅客、探親/商務旅客。而旅遊旅客，即目的為賭錢及住宿的旅客，只能在酒店範圍內活動，因此有機會與內地訪澳旅客於賭場大廳共處。

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籲兩地政府做好準備解釋減反感

不過香港的酒店與澳門不同，並無賭場等設施，若兩地的規定不一，會否帶來不公平？姚認為，兩地通關的安排理應是雙向及同等，故推斷澳門訪港旅客或被安排至兩大主題樂園。「會唔會迪士尼樂園、海洋公園嘅形式呢？要再睇睇。」他亦建議，兩地政府需做好準備解釋，以免惹來兩地居民反感。

至於探親/商務旅客方面，由於未必於酒店過夜，姚思榮估計每日入境的人數上限，將較旅遊旅客的數量少，同時檢測等要求將會更高。

恢復澳門通關對旅行社幫助不大

縱橫遊執行董事袁振寧則表示，未收到與澳門恢復通關的相關消息。他指，旅行社每日均對恢復通關做好準備，但坦言與澳門通關對業界幫助不大。他解釋，由於市民不會參加旅行團到澳門旅遊，一般自行購買船票、酒店套票等，亦要面臨價錢方面的競爭。「（旅行社）對利潤冇乜期望，領隊佢哋都冇乜期望。」

業界憂金巴及高速船的票價上升

袁振寧憂慮早前本港與新加坡旅遊氣泡啟動前，天價機票的情況將會重現。他指，由於不清楚兩地會否規定港珠澳大橋的金巴及高速船，只能接載一定比例的旅客，接載人數減少或會增加營運成本，以致票價上升，「一定唔會係以前咁嘅價錢。」不過袁期望與澳門恢復通關後，下一步為大灣區。

至於兩地通關或設人數上限，以及不能離開酒店的規定。袁認為，若措施屬實等同於遙距坐監，「（澳門旅客）嚟香港玩Staycation，不如唔好搞。如果係去日本浸溫泉就冇所謂。」