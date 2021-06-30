粵港澳通關｜何栢良稱男地勤傳染風險可控　7月中後通關較務實

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-30 10:47

確診感染Delta變種病毒的機場男地勤及其女同事，昨（29日）被當局改列作輸入相關個案，即本港已累計22日本地零確診。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（30日）早在電台節目表示，男地勤的傳染風險屬可控制範圍，未有進一步擴散跡象，當局需再加強監測一至兩周。 他相信粵港澳三地通關條件，是由男地勤和女同事個案起計，14天內無相關及源頭不明個案，以及過關者接種兩劑疫苗。他認為7月中之前不會通關，如果現在開始商討，料最快7月14日或21日落實較為務實。

▼禁飛令實施前 市民由英國抵港▼

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港大感染及傳染病中心總監何栢良說，政府發現男地勤的病毒基因排序，和6月11日的3宗印尼輸入個案一致；在流行病學上，地勤當天到過臨時採樣中心範圍工作，應是機場內接觸受感染，而非社區有個案。對府政府修正個案歸類，何栢良形容「意義上係重要」，因無故在社區找到個案和有感染源頭是兩碼子的事。

男地勤於上周一發病，政府隨即進行追蹤及大規模檢測，其密切接觸者至少已接受兩次檢測，女同事以外所有人結果呈陰性。何栢良認為風險仍屬可控制範圍，未有進一步擴散跡象，當局需再加強監測一至兩周。

何栢良在商台節目表示，當局仍未設指定酒店隔離入境人士，他對此感到失望。鄰近的澳門早於今年3月，已設立隔離醫學觀察指定酒店，因此何栢良認為：「唔可以話香港快。」（資料圖片）

何栢良相信，粵港澳三地通關條件，是由男地勤和女同事個案起計，14天內無相關及源頭不明個案，以及過關者接種兩劑疫苗。他認為7月中之前不會通關，如果現在開始商討，料最快7月14日或21日落實較為務實。 何栢良指，男地勤毫無疑問同輸入個案有關，但由於他曾進入社區，亦已傳染女同事，認為本港並非完全零確診，仍有風險，需釋除內地及澳門疑慮才可通關。

被問及英國禁飛安排，何栢良表示，本港一直希望與大灣區及澳門通關，澳門整體零確診，內地難免擔心香港成為輸入個案的缺口。因此，港府需對輸入個案採取「零容忍」嚴謹措施，對外有所取捨。

▼第四輪指定檢疫酒店名單（有效期至8月31日）▼