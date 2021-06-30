食環署揭灣仔四店冰鮮肉冒充新鮮肉出售　正協提出檢控

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-30 21:49

食環署表示，今日（30日）在灣仔區，向懷疑以冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售的新鮮糧食店採取突擊行動。行動中，人員在灣仔區四間新鮮糧食店，共檢獲約450公斤懷疑冰鮮肉、冷藏肉及冷藏家禽，已即時加上標記及印記，作進一步調查。該四間店鋪持牌人涉違反《食物業規例》，正協助調查，如有足夠證據，署方將提出檢控。

食環署人員今日向灣仔區四間店鋪，合共檢獲約450公斤懷疑冰鮮肉。（政府新聞網圖片）

檢控店員地上處理豬隻內臟

食環署人員今日向灣仔區內六間新鮮糧食店採取突擊行動，在當中四間店舖，合共檢獲約450公斤懷疑冰鮮肉、冷藏肉及冷藏家禽。行動期間，食環署人員亦發現其中一間處所不潔，及有員工在地上處理豬隻內臟，致食物有受污染風險，已分別展開兩宗檢控。

此外，食環署人員亦發現上述四間店舖及另外一間新鮮糧食店，未能提供送貨單供查核，違反相關持牌條件，而向有關新鮮糧食店負責人發出口頭警告。

食環署今日共檢獲約450公斤懷疑冰鮮肉、冷藏肉及冷藏家禽，已即時加上標記及印記作進一步調查。（政府新聞網圖片）

罪成可判監最長6個月

食環署發言人指，以冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售牟利，除了違反香港法例，引發食物安全問題，亦會對其他遵從規定的店舖造成不公。任何人士未有批簽而售賣冰鮮肉或冷藏肉屬違法，一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。

食環署由今年3月至今，於中西區、旺角區及深水埗區向合共4間新鮮糧食店，採取3次突擊行動，檢獲並封存約1,200公斤懷疑冰鮮肉或冷藏肉，並向當中一間涉嫌未有批簽而售賣冷藏肉的新鮮糧食店提出檢控。