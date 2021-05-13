食環署檢控竹篙灣膳食商丹尼食品　涉食物室不潔、保存溫度不當

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-13 19:23

竹篙灣檢疫中心日前疑出現集體食物中毒事件，亦有不少隔離人士大嘆膳食質素欠佳，網上更流傳多張飯盒照片，其中質感形同灰黑色磚塊的「粟米肉餅」飯更引起嘩然。涉事飯盒承辦商「丹尼食品有限公司」，已遭撤換。 食環署回覆《香港01》查詢時指，5月7日已派員到該處所巡查，發現其食物室不潔及保存食物溫度不當，已向負責人分別展開檢控程序及發出口頭警告，亦已抽取食物樣本及環境樣本作化驗。化驗結果顯示有一個食物樣本受蠟樣芽孢桿菌污染，署方會考慮向該處所負責人提出檢控。

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竹篙灣檢疫中心膳食安排引起軒然大波，衞生署經傳媒查詢後始披露，竹篙灣檢疫中心的飯盒承辦商為「丹尼食品有限公司」。翻查資料，該公司兩年前原來曾供應變質飯盒，致多名小學生腹瀉不適。衞生署日前表示，供應商已撤換為「美味王餐飲管理有限公司」。

「丹尼食品有限公司」於2001年創辦，屬行內規模較大的飯盒供應商，另有生產湯包及盤菜等。根據食環署資料顯示，「丹尼食品」領有食物業牌照，屬獲准供應午餐飯盒的食物製造廠。

竹篙灣檢疫營膳食質素欠佳，其中質感形同磚塊的「粟米肉餅」飯更引起網民嘩然，涉事承辦商為「丹尼食品有限公司」。（荃灣區議員趙恩來提供）

食環署化驗食物樣本 有樣本受污染

食環署回覆《香港01》表示，5月7日到「丹尼食品有限公司」巡查發現，其食物室不潔及保存食物溫度不當，已向負責人分別展開檢控程序及發出口頭警告，亦已抽取食物樣本及環境樣本作化驗，並向有關處所負責人和員工提供衞生教育，及建議處所進行徹底清潔消毒。署方5月10日再到該處所跟進巡查，發現違規情況已糾正。此外，化驗結果顯示有一食物樣本受蠟樣芽孢桿菌污染，署方會考慮向該處所負責人提出檢控。

根據食環署記錄，「丹尼食品有限公司」持有由署方簽發的食物製造廠牌照 ，並獲批簽供應飯盒。就該處所2019年5月涉及懷疑食物中毒事故，食環署在事發後及其後多次巡查有關處所，均未發現有違規情況。

食環署發言人表示，食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，如發現有違規情況，署方會視乎情況向持牌人發出警告或提出檢控，如持牌人持續違規，署方可取消其食物業牌照。

「丹尼食品有限公司」除承包飯盒製作外，亦有生產湯包等，多間超市可見其商品出售。(陳淑霞攝)