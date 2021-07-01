石塘咀圖書館「館長推介」放黎智英著作　康文署稱一職員已被停職

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-07-01 17:31

《蘋果日報》上周四（24日）出版最後一份報紙，同日港島石塘咀公共圖書館的「館長之選」書架，擺放多本與壹傳媒集團創辦人黎智英著作。 康文署回覆查詢，指事件涉及一名任職於石塘咀公共圖書館的職員，康文署已將該名職員停職，並就事件進行詳細調查。

有市民發現石塘咀公共圖書館擺放了黎智英有關書籍。（張國鈞facebook）

康文署就事件進行詳細調查

康文署回覆《香港01》查詢，指有關上周在石塘咀公共圖書館的「館長之選」架上，擺放一名涉嫌因違反香港國安法正等候審訊人士的多本著作，康文署正就事件進行詳細調查。

康文署稱，初步資料顯示事件涉及一名任職於石塘咀公共圖書館的職員，署方已將該名職員停職。署方會諮詢相關部門，並按照既定機制嚴肅處理，採取適當行動。康文署指，一向重視員工的紀律操守，並會按照既定機制處理所有個案。《文匯報》引述消息指，涉事職員並非石塘咀公共圖書館館長。

黎智英被指違反《港區國安法》還押至今，《蘋果日報》於6月24日停刊。民建聯張國鈞當日指，港島石塘咀公共圖書館的「館長之選」書架，陳列多本黎智英的著作。其後有報道引述消息指，全港圖書館已將黎智英的著作下架。至於歷年的《蘋果日報》也已下架。

共72書涉違國安法須下架覆檢

康文署去年7月以覆檢書籍內容會否違反《港區國安法》為由，將9本書籍從公共圖書館下架，至今年5月初，再有另外9本書籍下架，同月下旬，再多16本書籍下架，而根據署方最新回覆，至目前為止，共有72本書下已架。康文署5月底回覆查詢稱，暫停有關書籍的借閱服務，以研究內容是否違反《國安法》。