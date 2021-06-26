蘋果停刊｜圖書館下架歷年蘋果日報、壹週刊實體版　職員稱涉國安

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-26 19:02

創立26年的《蘋果日報》周四（24日）出版最後一份實體報章，連手機應用程式、網站亦同時停運，舊文章亦刪走，走進歷史，亦成為港人回憶。以往閱覽舊報章可到中央圖書館的逾期報刊閱覽區借閱，記者致電圖書館查詢，職員指因涉國安法，自周五起已將全部《蘋果日報》及《壹週刊》下架。 《香港01》已向康文署查詢事件，有待回覆。

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因版權問題 未有電子版存檔

中央圖書館設有逾期報刊閱覽區及縮微資料閱覽區，可供市民分別借閱舊實體報紙及以電子方式保存的舊報紙。

記者於今日致電中央圖書館查詢借閱《蘋果日報》及《壹週刊》，惟職員表示所有實體版的《蘋果日報》及《壹週刊》已自周五起下架。

被問及下架原因，職員指因涉及國安法問題，未知何時能再供借閱。至於「縮微資料」方式保存的電子版本，職員指因涉及版權問題，一直未有為《蘋果日報》及《壹週刊》以電子方式存檔。而其他圖書館的情況，職員指據其了解，其他圖書館均可借閱報紙，不過中央圖書館的館藏最為齊全。

本周初曾借閱創刊號

《香港01》記者曾於本周初到訪中央圖書館的逾期報刊閱覽區，借閱十多份昔日的實體版《蘋果日報》，包括《蘋果日報》的創刊號及回歸前出版的期數。

當時只需要向職員提供借閱的報刊名稱、出版日期等資料，並留下個人資料，職員其後會根據資料取出所需的報刊，可以在場閱覽。