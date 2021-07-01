香港郵政發行中共百周年郵票　集郵迷排通宵︰睇到國家向好發展

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-07-01 12:07

香港郵政於今日（1日）發行以中國共產黨成立百周年的郵票，是本港首次推出涉及中共題材的郵票，主要設計元素包括有相關慶祝活動標誌，萬里長城和北京天安門城樓，廣深港高鐵，港珠澳大橋等。 中環郵政總局今早開門前，已有逾百人提早到場排隊購買郵票。其中排頭位的市民更於昨夜11時到場通宵排隊，最後花逾千元購得郵票。有集郵約50年的市民，大讚今次郵票具紀念價值，為國家象徵，代表中國共產黨和國家持續成長，相信有升值潛力，「啱啱第一日出，我諗一定升值。」

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今早8時半，中環郵政總局門外，已有逾百人在排隊等候購買中國共產黨成立百周年郵票。其中，排頭位的吳先生，昨晚11時已前來排隊。他指，自己喜愛集郵，已準備逾2萬元購買郵票，認為該郵票設計風格好看，具有珍藏價值，將寄給內地的親朋戚友。其後，他離開郵局時指，由於數量上限為兩套，故最後花費1,000多元購買。

資深集郵迷指中國共產黨成立百周年郵票為國家象徵

62歲的關先生由於早已訂購郵票，因此稍後才到現場領取。他稱，自14歲已養成集郵的愛好，為「忠實的集郵粉絲」。他大讚該郵票具紀念價值，為國家的象徵，代表中國共產黨和國家持續成長，「由初生BB、中年、老年睇到成就係向好發展。上到太空，金融又咁叻。以前金融好落後，好似挫敗完再慢慢成功。」

關續指，該郵票僅得一日限購，供應量有限，相信具升值潛力。他亦稱，除個人收藏外，將寄給內地的朋友，「啱啱第一日出，我諗一定升值。」

集郵愛好者︰整體設計漂亮 符合內地審美觀

已集郵10多年的王女士，一邊將郵票貼到信封，一邊高呼今日收穫滿滿。她認為，內地的集郵人士均會喜歡該郵票的風格，並評價該郵票整體設計漂亮，不同面值設有多種顏色作區分，符合內地的審美觀。她亦指，內地的郵票不斷進步，香港設計的郵票卻退步。「郵票尤其係收藏版，設計唔好太粗疏。」

而58歲、操普通話，來自福建晉江的新移民丁先生表示，已集郵40多年，今日花費859元購買郵票，指自一年前來港後，仍與內地的「郵友」交換兩地的郵票。

今日郵局辦公時間為早上9時至下午2時正，由三地政府共同推出郵票，設計上有中共百周年慶祝活動標誌，保留原有簡體字及英文，當中10元小全張清楚可見字樣，為本港郵票罕見有簡體字設計。標誌上有黨徽，以及數字「100」、「1921」、「2021」和光芒線。