香港郵政發售中共百周年郵票　專家：具紀念價值　不建議炒賣

社會新聞
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香港郵政將於7月1日發行以中國共產黨成立百周年為題的郵票，是本港首次推出涉及中共題材的主題郵票，主要設計元素包括有相關慶祝活動標識、萬里長城和北京天安門城樓、廣深港高鐵、港珠澳大橋等。

郵票專家、金輝錢幣郵票公司負責人陳榮輝指，今次主題郵票由香港、澳門及內地一同推出，預料同時會推出套摺供集郵愛好者收藏三套郵票，甚具紀念價值，預料推出當日氣氛良好。他亦估計類似的郵票發行量大，到時「人人都訂」，升值能力不高，不建議炒賣。

7.1郵政局開放半日首賣

香港郵政將推出以中國共產黨成立100周年為主題的郵票，一套四枚郵票及一張郵票小型張，以相關慶祝活動標識、萬里長城、北京天安門城樓、廣深港高鐵、港珠澳大橋等作為設計元素，7月1日正式發行，當日郵局辦公時間為早上9時至下午2時正。

料由三地政府共同推出

郵票設計有中共百周年慶祝活動標誌，保留原有簡體字及英文，當中10元小全張清楚可見字樣，為本港郵票罕見有簡體字設計。標誌上有黨徽、以及數字「100」、「1921」、「2021」和光芒線，中宣部在3月發布時，指明不得亂用、濫用。

陳榮輝指，今次主題郵票，由香港、澳門及內地一同推出，而業界預計三地郵政部門會同時推出套摺供集郵愛好者收藏三套郵票，甚具紀念價值，加上知名度高，預料發行當日氣氛良好。

陳榮輝指，今次主題郵票由香港、澳門及內地一同推出，預料同時會推出套摺供集郵愛好者收藏三套郵票，甚具紀念價值，預料推出當日氣氛良好。（受訪者提供）

陳榮輝：到時人人都可以訂

陳榮輝指出，類似三地一同推出的郵票，發行量一般較大，加上香港發行郵票一般不設限額，「到時人人都可以訂」，因此宜作收藏但不建議炒賣，形容「有紀念價值，但升值能力一般」。

2018年三地郵政部門發行「港珠澳大橋」特別郵票，

郵票設計方面，陳榮輝表示，近年本港推出的郵票設計「都靚」，而根據以往出售內地郵票的經驗，只要有國旗、國徽都會頗受歡迎。

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