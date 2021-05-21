香港郵政7.1推中國共產黨建黨百周年郵票　首現同類主題

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-21 18:23

香港郵政今日（21日）公布今年下半年發行特別郵票，首現以中國共產黨為主題的郵票。郵政表示，為紀念中國共產黨成立100周年，將推出一套四枚郵票及一張郵票小型張。主題郵票設計元素包括共產黨成立100周年的慶祝活動標識、萬里長城和北京天安門城樓、廣深港高鐵、港珠澳大橋等；郵票將在7月1日發行，當日郵局辦公時間為早上9時至下午2時正。 其他郵票主題包括「中國世界遺產系列第十號：中國南方喀斯特」、「中國世界遺產全系列」郵票小型張、「2020年東京第32屆奧林匹克運動會」、港產漫畫「百分百感覺」等。

香港郵政：展示黨領導新中國的成立和發展

香港郵政將於今年7月1日發行以「中國共產黨成立一百周年」為主題的郵票，包括一套四枚郵票及一張郵票小型張。香港郵政表示，中國共產黨於1921年7月成立，為慶祝其成立100周年，將以此為題，於7月1日發行一套四枚郵票及一張郵票小型張，面值由2元至10元。

香港郵政指，設計引用中國共產黨成立一百周年慶祝活動的唯一官方指定標識，包括圖案及主題名稱引用於郵票設計內，而「標識內之56根光芒線寓意中國共產黨奮進之光照耀中華大地」，而郵票將光芒線延伸，顯示「在紅紅的黨旗飄揚下，串連每一枚郵票，分別展示黨領導新中國的成立和發展」。

$2郵票圖案為中共第一次全國代表大會會議地點

郵政介紹，四枚紀念郵票分別表達不同的重要主題，包括2元郵票以「開天闢地」為題，繪有上海望志路106號（今興業路76號）及嘉興南湖紅船，即1921年中國共產黨第一次舉行全國代表大會的地方；3.7元郵票就以「新中國成立」為題，畫有萬里長城和北京天安門城樓；4.9元郵票則以「改革開放」為題，描述豐收的田野與城市發展；至於5元郵票用上「走向復興」為題，繪有「天問一號」探測器及廣深港高鐵。

5月31日前可供訂購

至於郵票小型張就以「開啟新征程」為題，展示1997年香港回歸、北京2008奧運馬術比賽於香港舉行、2020年國家支援香港抗疫等事件，繪有港珠澳大橋，寓意「它有助推動粵港澳三地經濟的持續發展，更好發揮粵港澳大灣區的發展大局」。郵政提醒，這套郵票可以5月31日前訂購；而郵票發行當日，市民亦可於38間集郵局購買，當日集郵局的辦公時間為早上9時至下午2時正。

7月23日發行東京奧運郵票

其他特別郵票包括，7月23日發行的「2020年東京第32屆奧林匹克運動會」，8月25日發行以「香港郵政服務一百八十周年」。

香港郵政今年再度與本地漫畫家合作，將於9月16日推出「百分百感覺」特別郵票；至10月12日將推出「中國世界遺產系列第十號：中國南方喀斯特」郵票小型張、「中國世界遺產全系列」郵票小型張，11月16日推出「香港特別花卉」為題的特別郵票。而今年最後一組主題郵票為「電影中的香港場景」郵票，將於12月2日發行。