七一｜銅鑼灣橙帶處處　警方高姿態巡邏　穿黑衣市民堅持上街發聲

撰文： 黃偉倫 勞敏儀 最後更新日期： 2021-07-01 18:06

以往風雨不改的七一遊行，今日第二年被警方以防疫為由拒絕舉辦。警方亦於下午開始，關閉過往屬於遊行集合起點的維園，而銅鑼灣街頭都有多處見到警隊拉橙帶圍封，大批警察駐守。 然而，仍有不少市民以「自己的方法」上街，有人堅持穿黑色現身維園表達不滿，形容現時不是「紅線」而是「紅海」；亦有人表明，想在移民前最後一次在七一這個日子上街發聲，更指自己是因為失去「安全感」而走。

李先生手持之前傳出下架的「香港真係好靚」系列包裝屈臣氏蒸餾水，擔心日後連相關字句亦會變成禁語。（黃偉倫攝）

每年出席七一遊行 市民：年年嚟開咪嚟下維園睇吓

雖然維園足球場已封閉，仍不時有身穿黑衣的市民出入維園，駐足觀望被封閉的維園足球場，包括李先生。他手持之前傳出下架的「香港真係好靚」系列包裝屈臣氏蒸餾水，表示過去每年都有參與七一遊行，直言：「年年嚟開咪嚟下。」他批評道「又封咗佢(維園)不如拆咗佢啦。」

李先生表示，現時並非戒嚴，「行街睇戲食飯都要。」他表明毋懼被警方截查，但假如被驅趕便會離開。他又形容，現時已不止「紅線處處」，而是出現「紅海」，坦言：「指甲鉗都唔帶出街、牙籤都唔帶」，擔心引起嫌疑。

談到手上的水樽，他認同「香港真係好靚」，但相信該水樽日後無法再售，「趁依家仲有得買就買咗先」，並憂慮水樽上「有種精神叫堅持」的字句，日後或成禁語。

張先生今午亦專程來到維園視察情況，過往均有參與遊行，形容香港變成了｢警察社會｣。（黃偉倫攝）

市民：社會怨氣日增 不讓市民發聲遊行抒發將不可收拾

張先生今午亦專程來到維園，希望視察情況。他表示，除了去年，過往6、7年都有參與七一遊行，形容香港變成了「警察社會」，今日銅鑼灣四圍都是警察。他認為，現時社會怨氣日增、矛盾加劇，政府卻堅持不讓市民遊行發聲，最終只會令怨氣無從抒發，積聚到一定怨氣時，便會一發不可收拾，可能爆發較反修例時激烈的衝突。

身處黑衣的朱女士，下午時份與友人在維園足球場的椅子坐下休息。她批評警方封閉維園的安排過份，認為維園由市民交稅的公帑興建，不應剝削使用權利。她又無奈稱，感到封閉維園日子愈來愈多，但市民始終有出街權利，「無人阻止到我」，亦不能限制其思想。她又稱，即使今日希望慶祝回歸，但警方的佈防已令氣氛一掃而空。

市民：「行得一日得一日」

即使沒有進入維園，不少市民仍堅持在銅鑼灣流連。盧女士一家多口在街頭感受與往年七一的分別，眼看警察處處，直言感覺不到回歸的歡樂，人人都面露恐懼，擔心行街也被驅趕，嘲笑「更似是警察示威」。她自2003年起已參與七一遊行，從未間斷，直言發聲的自由無人可剝奪，過去開心表達訴求，近年也帶小朋友參與，告訴他香港發生了什麼事，去年七一後已感覺沒有希望，加上失去《蘋果日報》、熟悉的香港電台，已完全失去安全感，只能「行得一日得一日」。

而陳女士也是堅持上街的一員，但嘆言今年10月將移民英國，今次或成最後一次參與七一。她認為今年七一明顯少人，估計因為港人已灰心、害怕國安法、公務員不敢再發聲、大批人移民。

她直言，從來沒有想過自己會離開香港，今天已不再敢面向鏡頭受訪，訪問時內心也會害怕，只能消極面對今日這個令人「心寒」的香港，以及沒有《蘋果日報》的七一。