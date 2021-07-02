澳門通關｜本港再現變種病毒初步確診　姚思榮料暑假港澳終能通關

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-02 10:57

油麻地紅茶館酒店一名兼職清潔員初步確診，這名41歲女病人被驗出帶有L452R變異病毒株。旅遊界立法會議員姚思榮今天（2日）在電台節目表示，兩地政府早前無商討實際通關日期，未見有新的消息，加上本港社區昨天再現初步確診個案，料7月11日港澳之間能夠通關的機會不大。他促請兩地政府盡快公布一個清晰的通關標準，並建議參考新加坡旅遊氣泡做法，訂下「熔斷機制」，以數天的平均確診數字去作疫情評估，而非僅僅因為一宗個案就引致不能通關。 他其後補充，除非香港出現大爆發，否則相信粵港澳三地有望在7月內通關。

澳門與香港的通關日期仍存變數。（資料圖片）

姚思榮在港台節目《千禧年代》表示，港澳政府在上月底曾溝通如何通關，但部分細節仍未定，其後未見兩地政府再有商討，加上本港社區昨天再現初步確診個案，料7月11日港澳之間能夠通關的機會不大。

他認為，澳門早前曾指香港需要28天清零才能通關，昨天又改稱是14天清零便可，通關的標準不清晰，有「彈弓手」的情況，促請兩地盡快訂下準則讓市民了解。對於本港昨天再現初步確診個案，他指未知清零的日數是否需重新計算，他認為若香港有確診個案，但無造成擴散，卻不能通關，就會沒完沒了，他建議兩地參考新加坡旅遊氣泡做法，訂下熔斷機制，以一段時間的平均確診數字去作疫情評估，而非僅僅因為一宗個案就引致不能通關。

不過，他其後補充，除非香港出現大爆發，否則相信粵港澳三地有望在7月內通關。

旅遊界立法會議員姚思榮料7月11日港澳之間能夠通關的機會不大。（資料圖片）

對於澳門政府昨天指日後通關時，港人住在澳門的酒店會受到部分限制，例如不能使用酒店水上設施等等，姚思榮指出澳門政府未有說明如不住在酒店，例如探親旅客會如何處理，他又認為兩地政府應該將探親旅客和商務旅客分開處理，與一般旅客有不同要求，而當澳門人來港時也應設下相同限制，才較為公平。

澳門旅遊業議會會長胡景光就稱，具體的港澳通關日期仍未能確定，雖然坊間有傳聞指是7月11日，但仍等政府最終公布，而香港昨天的初步確診個案亦為通關添變數，須有待專家判斷疫情風險。

▼7月1日，香港仔利港中心有住戶染變種病毒L452R，大廈需封區檢測▼

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胡景光稱澳門旅遊業歡迎通關，因為疫情前香港人佔澳門旅客20%，帶來經濟收益，希望盡快有序地恢復通關。他稱疫情前較少人到澳門參加旅行團，但業界正與香港旅遊業商討，為港人開設新的旅遊路線，包括海上遊、直升機空中遊等，而澳門亦有新的旅遊景點，例如空中飛索、空中降落傘，相信會受港人歡迎。

他續指，現時澳門要求入賭場的客人需持綠色健康碼、全程戴口罩，但不需再次檢測，昨天澳門政府亦無指不容許港人入賭場，只是不准許港人進行無口罩活動，例如唱K、水上活動，細節有待政府公布。若通關後澳門人來港意欲大嗎？他稱疫情前澳門人會到香港購物、到主題樂團遊玩，相信澳門人來港意欲強。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，現時業界有500架行上接載旅客的旅遊巴士，至8月開始開工嚴重不足。（梁煥敏攝）

港澳直通巴士副秘書長崔定邦就指，澳門的旅行社、酒店業界向他表示，相信港澳在暑假能通關，但具體日期未定。他相信一旦通關，港人到澳門的意欲大，除了旅遊，也會探親，對於業界的生意能夠有幫助，不過他擔心若澳門政府要求多次檢測，但港人只到澳門即日來回或兩日一夜，會影響市民興致。

他續指，直通巴公司有能力在短時間內投入服務，澳門政府指一旦交通重啟，直通巴可以盡快到澳門驗車，「如果7月重啟交通，我們在7月內可以埋位，提供服務。」他稱人手供應無問題，而大部分跨境司機亦已完成接種疫苗。