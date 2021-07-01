澳門通關｜香港清零後14日通關　禁入酒吧等場所　入賭場料設條件

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-07-01 19:03

本港新冠肺炎疫情緩和，有消息指港澳兩地將於7月11日通關。澳門政府在今日（1日）疫情記者會表示，如香港未有再出現源頭不明個案，確診病例只屬輸入相關個案或源頭明確個案，亦未有引起社區傳播，可於這些個案「清零」後14日，實施港澳通關。 澳門當局強調，目前仍未有具體落實通關日期，但兩地政府就通關安排有初步共識。若入境澳門的港人，已完成接種兩針滿14日，持有48小時內陰性核酸檢測報告，可獲發藍色健康碼。 香港旅客抵達澳門後，須接受多次檢測，有關旅客需入住酒店的指定樓層。澳門當局亦擬限制香港旅客，入境後不能夠參加不帶口罩的聚會及活動，包括使用酒店水上設施；亦會禁止有關旅客到酒吧、舞廳及卡啦OK。至於港客進入賭場，亦預料會設有條件限制，「我相信佢哋嚟到澳門，如賭場都唔畀佢地入，有點兒那個啦。」

仁伯爵綜合醫院醫務主任戴華浩（左二）（資料圖片）

仁伯爵綜合醫院醫務主任戴華浩表示，現時兩地仍未有具體實施通關的日期，但現時已有初步共識，已完成接種第二劑疫苗後14日，並持有48小時內陰性核酸報告的港人，能獲得藍色健康碼，與澳門本地居民的顏色不同。

戴亦透露，澳門政府的實際原則為，若香港沒有源頭不明個案，確診病例屬「輸入相關個案」或「源頭明確個案」，亦無引起社區傳播的話，將根據上述個案清零後14日，實施港澳通關的方案。他說，香港與澳門通關措施並不掛勾，「大家各自做，亦都唔需要同時實施，配額亦都唔需要對等。」他亦指，兩地根據各自情況，實施通關措施，為最初期的共識。

酒店水上設施、酒吧、舞廳、卡啦OK等不准進入

戴華浩續指，赴澳的香港旅客需居住在特定的酒店樓層。澳門政府亦對港客活動設限，如不能參加不戴口罩的聚會活動，如使用酒店內的水上設施，以禁止進入酒吧、舞廳及卡啦OK等場所。戴表示，香港旅客到餐廳吃飯，不屬聚眾聚會，「入食肆食嘢係准許，但要嚴守防疫措施，同澳門人一樣。」 他亦重申，具體措施需於落實後才再公布。

至於娛樂場所方面，戴華浩指，兩地仍在商討方案，但預料將開放給港人進入。「我相信佢哋嚟到澳門，如賭場都唔畀佢地入，有點兒那個啦。」不過他指，即使港人獲准進入賭場，亦不會如一般客人一樣暢通無阻。

採取配額制 抵澳前要申請

戴華浩表示，港澳通關後，會設有入境旅客限額，人數仍在商討，與去年澳門與內地通關時，採用的方法一樣，認為有成熟的經驗可借鑑。他亦指，港人抵澳前需提出申請，「至於你問到有幾多名額，我哋依家仲計緊數，會分階段循序漸進去訂定名額，亦一定要事前提出申請。」

澳門政府的通關措施較港府嚴格

戴更指，澳門人到香港的通關措施，以香港政府為准，但他預料較澳門政府制定的措施寬鬆。「佢哋有措施制定，等同於我哋都諗緊香港人入嚟之後點算，但我相信措施會比我哋會寬鬆啲。」換言之，澳門政府的措施將較嚴格。