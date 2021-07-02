港珠澳大橋造假案　11名被告遭加刑　需即時服刑

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-07-02 19:20

港珠澳大橋的石屎磚壓力測試涉造假，12名經審訊後被裁定串謀欺詐罪成的實驗室職員，其中10名被告被判刑，但4人獲判緩刑，兩名人被判社會服務令。律政司早前就該12名被告的刑期提出覆核，而上訴庭今(2日)頒發判辭，指港珠澳大橋為重大基建，罪行嚴重，而且判刑需要一致，裁定其中11名被告需要加刑，所有被告均要即時監禁。

是次上訴共涉12名被告，分別為謝德禮(35歲)，余維德(28歲)，李詠暉(24歲)，薛家俊(25歲)，陳銳鏗(22歲)，姚宇峰(48歲)，葉德杰(27歲)，李志勤(23歲)，吳汶鴻(26歲)，張嘉明(28歲)，陳志成(58歲)，郭文輝(34歲)。

指港珠澳大橋是21世紀 國家規模最大及最重視的跨境基建項目之一

上訴庭指，港珠澳大橋是21世紀國家規模最大及最重視的跨境基建項目之一，大橋長度55公里，是世界之最，籌劃、興建時間逾10年，耗資數百億，但各人卻弄虛作假取得合格測試報告，罪行嚴重性不言而喻。

雖然各人稱罪行沒影響大橋安全性，但法庭不能忽視其罪行浪費了5800多萬公帑，亦導致延誤及附帶的經濟損失。而且刑事案件必須公平一致，過大的判刑差距會令公眾認為判刑是任意作出的。

強調法庭不能鼓勵 為了怕事或失去工作而參與詐騙行為

雖然各人要在同流合污、辭職或揭發事件中作出選擇，這非易事，但法庭不能鼓勵參與大型公共建設項目的人，為了怕事或失去工作而參與詐騙行為。上訴庭認為原審法官對於各人的判刑，與認罪被告的判刑差距不合理，造成不公，而所有人均需要即時監禁。

惟上訴庭亦指，考慮事件的背景，以及被告郭文輝已服完其24個月的刑期，因此認為無需更改其刑事，避免他要再陷囹圄。

案件編號：CAAR345/2018、CAAR5/2019