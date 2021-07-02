檢疫酒店清潔工帶變種病毒　子女所讀庇理羅士、英皇書院停課

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-07-02 22:30

新冠肺炎疫情反覆，本地零確診紀錄又斷纜。衞生防護中心今日（2日）表示，一名於檢疫酒店工作的清潔工確診，列為源頭不明本地個案，並驗出帶L452R變種病毒。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該清潔工驗出的L452R變異株，有機會是染Delta變種病毒。調查發現，帶有L452R變種病毒的外傭曾入住該酒店，而今次染疫的清潔工在患者離開酒店後，曾打掃該房間。 清潔工一直無病徵，直至6月30日在酒店員工的定期檢測中，才發現樣本初步陽性。衞生防護中心透露，患者曾兩度與朋友打麻雀，亦曾陪同小孩補習。

「油麻地紅茶館酒店」是檢疫酒店，當中一名清潔工確診，列為源頭不明本地個案，並驗出帶L452R變種病毒。（李恩慈攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者是41歲女士（個案編號11937），與3位家人同住香港仔利港中心。她近日沒有外遊，一直沒有病徵。

曾打掃檢疫酒店確診者房間

張竹君表示，患者在數個地方工作，但主要在指定檢疫酒店「油麻地紅茶館酒店」擔任兼職清潔員，最後上班日是7月1日。調查發現，酒店最近2個月亦有確診個案，個案編號是11920，是印尼到港的外傭。

該名外傭同樣帶有L452R變種病毒株，她在6月20至27日期間，曾入住該酒店的其中一間房間，最後在27日送院，之後房間一直無人居住，直至29日承辦商到場消毒，翌日該清潔工（個案編號11937）才進內清潔。張竹君說，該清潔工6月30日早上清潔了數間房間，最後才打掃涉事房間。完成工作及更衣後，便隨即到油麻地鴉打街的流動採樣站檢測，其後發現病毒陽性。

另外，該名清潔工亦在鴨脷洲冠藍軒、淺水灣南灣道12A號2號兼職清潔，最後上班日分別是6月27日，以及6月29日。

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曾與朋友打麻雀、陪同小孩補習

張竹君又指，該名染疫清潔工在6月27日及30日，曾與朋友在香港仔中心港富閣打麻雀，相關朋友需接受檢疫。另外，在6月26日期間，她亦曾陪同小朋友到香港仔大道海峰華軒補習，涉事的老師及家長須檢疫。

張又指，女患者的子女分別就讀於庇理羅士女子中學和英皇書院，兩間學校需要停課消毒。而她的丈夫則於東華三院賽馬會復康中心辦事處做文職，最後上班日為6月30日，而丈夫在6月25曾接種第一劑復必泰疫苗。

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入院後兩次檢測陰性

不過，張竹君稱清潔工入院後兩次檢測都呈陰性，而抗體測試亦同樣陰性，故政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇及相關同事會到酒店調查。

另外，本港至今有160宗確診個案帶有L452R變種病毒，當中有59宗涉Delta變種病毒。