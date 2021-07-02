變種病毒｜袁國勇：清潔工吸入核酸沒被破壞病毒　未知有否傳染性

撰文： 鄭翠碧 李恩慈 最後更新日期： 2021-07-02 18:05

指定檢疫酒店「油麻地紅茶館酒店」一名兼職清潔員昨天初步確診，這名41歲女病人被驗出帶有L452R變異病毒株。不過，衛生署衛生防護中心其後公布，該名女子入院後的病毒檢測和抗體檢測均呈陰性，由於未能確定為何會出現這種情況，而且涉及變種病毒，政府專家顧問袁國勇教授今天到酒店視察。

衛生署衛生防護中心首席醫生歐家榮表示，該名41歲清潔工疑與一宗印尼輸入個案（個案編號11920）相關。該名由印尼輸入的個案曾於6月27日入住酒店503號房，袁國勇教授表示，有外聘清潔公司專為此類曾有確診患者住過的房間消毒，惟當中的消毒時間不足10分鐘，消毒過程通常至少需要15分鐘至半小時，因此消毒尚未完成，情況極不理想。歐家榮補充指，該間外判清潔公司名為立高。



41歲確診清潔工（個案編號11937）在兩日後（即進入房間清潔執拾，期間懷疑將核酸未被破壞的病毒粒子揚起並吸入。但現時暫未能分辨這些病毒是否有傳染性，袁表示：「（病毒）有可能是死了，有可能是未死得晒，我們都不知道」。由於未知病人是否在潛伏期，因此病人仍然需要留院觀察。

此外，袁國勇認為患者病毒檢測樣本被污染的可能性極低，負責的檢測商金域在處理樣本時做法沒有問題。

袁國勇教授在視察後提出兩項建議：

1. 檢疫酒店清潔工是高危一族，必須打疫苗；

2. 外判清潔公司必須跟隨衛生防護中心的指引，用1:49的清潔劑進行徹底消毒，以將病毒徹底殺死；

油麻地鴉打街6號紅茶館酒店一名兼職清潔員昨天初步確診。（Google Map截圖）

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