二萬人次獲資助於港大深圳醫院覆診　支援計劃將延續至11月9日

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-02 15:39

在新冠肺炎疫情下，部分身在廣東省的港人無法如常來往香港與內地，前往醫院管理局門診覆診，港府去年推出特別支援計劃，資助合資格病人在香港大學深圳醫院覆診，截至今年6月27日，該院已安排約2.2萬個診症預約，約1.9萬人次已接受診症服務。 政府今天（2日）宣布，由於兩地檢疫措施仍未完全解除，決定將支援計劃延續至今年11月9日。合資格人士可於當天或香港與內地的檢疫安排失效之前（以較早者為準）於港大深圳醫院接受診症服務。

港府去年推出特別支援計劃，資助合資格病人在香港大學深圳醫院覆診。（資料圖片）

政府於去年11月10日推出特別支援計劃，委託港大深圳醫院在今年7月31日或香港與內地的檢疫安排失效之前（以較早者為準）為已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的患者提供受資助的跟進診症服務。截至今年6月27日，港大深圳醫院已為符合資格人士安排約22,800個診症預約，約19,100人次已接受診症服務。

食物及衞生局表示，鑑於現時兩地的強制檢疫措施仍未完全解除，政府現將特別支援計劃延續至今年11月9日。合資格人士可於11月9日或香港與內地的檢疫安排失效之前（以較早者為準）於港大深圳醫院接受診症服務。特別支援計劃的服務及資助範圍維持不變，涵蓋醫管局提供的主要專科及普通科門診服務，包括麻醉科（只包括痛症科門診）、心胸外科、臨床腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科（骨科）、兒科及外科。偶發性疾病、需要住院或日間住院及急症室服務則不包括在內。

有關計劃詳情，可參閱醫管局網頁或港大深圳醫院網頁。如有查詢，可致電醫管局（電話：2300 7070；星期一至五上午九時至下午六時，星期六、日及公眾假期除外）或港大深圳醫院（電話：（+86）0755-86913101；星期一至五上午八時至下午十二時半及下午二時至五時半，星期六、日及公眾假期除外）。