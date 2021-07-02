消費券｜WeChat Pay本月推商店地圖方便用戶購物　料明年登陸港鐵

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-07-02 17:46

【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】政府於近日宣布消費券詳情，市民最快可於7月4日到政府網頁進行登記，並最快可於8月1日領取第一期共2,000元的消費券。消費券登記倒數兩天， WeChat Pay HK今日（2日）舉行消費券啟用禮，除了公布一系列的優惠外，更將於七月啟用商戶地圖功能，屆時用戶可查詢逾10萬個接受其支付的商戶，包括地址、電話、營業時間等資料。 此外，雖然WeChat Pay HK現時未能於公共交通工具上使用，但騰訊金融科技副總裁洪丹毅相信，政府5,000元消費券，加上WeChat Pay HK另外推出共10,000元的優惠，已足夠吸引市民選用。他更透露，預料最快明年將登陸港鐵。

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WeChat Pay HK代表表示，為迎接消費券的來臨，將於本月起啟用商戶地圖功能。（梁鵬威攝）

電子地圖供逾10萬個接受WeChat Pay支付的商戶資料

WeChat Pay HK今日於消費券啟用禮公布，將不惜工本，將與逾100間涵蓋市民衣食住行的商戶合作，如一田YATA、麥當勞、Trip.com等，為其登記用戶另外推出10,000元的優惠，如現金券、買一送一、Staycation專屬優惠等。

WeChat Pay HK代表表示，為迎接消費券的來臨，將於本月起啟用商戶地圖功能，屆時用戶可透過電子地圖，查詢逾10萬個接受其支付的商戶，包括地址、電話、營業時間等資料，並配合領取優惠的功能。「用戶可以喺屋企涼住冷氣，拎咗優惠先落街消費。」

「可以話呢次我哋呢次投入係創紀錄」

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，最近於TVB、ViuTV，戶外尖沙咀、銅鑼灣不同地點的廣告，期望能獲得項目最終的成功，「可以話呢次我哋呢次投入係創紀錄。」

洪亦指，自6月18日開始，已有不少市民登記早鳥優惠的活動，以及參加「每日有千抽」活動，相信接下來會愈來愈多市民選用WeChat Pay HK，「好多市民會願意試下用。」

正與巴士及港鐵公司洽談

政府早前宣布消費券能適用於交通工具，但現時4間支付工具中，僅得WeChat Pay HK未登陸至公共交通工具。洪丹毅回應指，不擔心會影響市民的選擇意欲，相信政府5,000元消費券，加上WeChat Pay HK另外推出共10,000元的優惠，已足夠吸引市民選用領取消費券。他更透露，現時積極與不同交通工具營辦商，包括巴士及港鐵洽談，預料最快明年可登陸港鐵。

將登陸外賣點餐平台

而現時受疫情影響，市民減少在餐廳堂食，習慣到外賣點餐平台叫外賣。洪丹毅亦透露，正與一至兩間外賣平台洽談，屆時用戶將可使用WeChat Pay HK付款。

洪補充，若未來恢復開關，相信跨境付款將會快速發展，強調現時WeChat Pay HK除了支援在內地付款外，亦支援日本及澳門。