消費券｜WeChat Pay HK集多功能於一身　適合家庭主婦與高度用戶

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-07-03 12:00

【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】政府於近日宣布消費券詳情，市民最快可於7月4日到政府網頁進行登記，並最快可於8月1日領取第一期共2,000元的消費券。隨著登記的日子漸近，相信仍有市民在苦惱該如何選擇。下文將整合WeChat Pay HK的特點，分析其適合什麼市民登記領取消費券。

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根據今年初的資料顯示，截至去年底，WeChat Pay HK的註冊用戶已超過380萬，當時已支持香港近80,000商戶，內地近100萬商戶。 在年三十至大年初四期間，WeChat Pay HK用戶收發「紅包」的次數逾100萬次，使用用戶數為2019年的兩倍以上。由此可見，WeChat Pay HK已在香港有一定的知名度及普及度。

WeChat Pay HK適用於家庭主婦、WeChat高度用戶

不過WeChat Pay HK與AlipayHK的定位相似，支付方式同為二維碼，該如何選擇亦成為難題。但WeChat Pay HK另覓新路，除了同樣設儲印花換獎賞外，近年亦不遺餘力進攻街市，例如今年推出「街市碼上餸」，以及夥拍建華集團（即「香港街市」）推出優惠，因此較適合家庭主婦使用。

不過兩者差異在於，WeChat Pay HK除了支付工具外，亦是WeChat社交平台內的一項功能，用戶能結合收付款功能互動，例如透過電子銀包在聊天群組內發「紅包」。因此若市民習慣以WeChat作為日常社交平台，可參與其「邀請親友消費券齊齊加碼」活動。而日常習慣使用WeChat的市民，亦較適用以WeChat Pay HK領取消費券。

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需連結的手機資料為4間支付工具最多

由於WeChat的功能豐富，集語音聊天、視訊對話、相片及影片共享、位置共享、遊戲等功能於一身。因此需連結的手機資料，亦是4個支付工具App中之冠，包括聯絡資料、用戶內容、搜尋記錄、通訊錄、位置等，較不適合重視私隱的市民。

同樣地，WeChat App的操作亦相較另外3間支付工具繁複，若市民並非WeChat用戶，需花時間熟習及適應。例如登記消費券當日，用戶需以專屬的特定識別號碼登記。

但進入該頁面前，WeChat用戶須進入「我」的頁面，再進入「Pay」的頁面，在點擊同意開通WeChat Pay HK帳戶後，再點擊「政府消費券」後，才可發現特定識別號碼，用作於政府的中央登記系統登記。

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換言之，登記成為WeChat用戶後，並不代表立即啟用電子銀包的功能。用戶仍需額外同意開通WeChat Pay HK銀包，以加入銀行卡或信用卡以方便儲值。不過須注意的是，登記領取消費券，不需於WeChat內提供身份證、銀行卡等資料。

若用戶冀提高交易額度，或以銀行卡增值銀包，則需完成身份認證，包括拍攝身份證、驗證手機號碼等程序，並需等待數天時間審批。因此，介意私隱的市民或要留意這一點了。

此外，值得注意的是4間支付工具中，僅得WeChat Pay HK不適用於交通工具。