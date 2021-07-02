港累計有59宗L452R病毒　張竹君：或涉Delta變種傳染性高　籲打針

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-07-02 17:53

衛生署衛生防護中心今日（2日）召開記者會，本港今日新增11宗確診個案，當中10宗屬於輸入個案，9宗帶L452R病毒，包括檢疫酒店清潔工。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，L452R變種病毒株有可能是Delta變異病毒，而Delta變種病毒在港發現有59宗個案，它在全球96個國家蔓延，傳染性較高，可能是未來月份的主流病毒株，她說許多研究指出復必泰疫苗對Delta病毒有效率高，呼籲市民盡快接種疫苗。

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今日新增10宗輸入個案，8宗屬英國抵港人士，1宗由印尼抵港，1宗從俄羅斯經土耳其在6月29日到港。所有輸入個案中，除6月28日由英國抵港人士的病毒基因測試仍在進行中之外，其餘9宗均攜帶L452R病毒。張竹君表示，迄今為止本港共有160宗個案攜帶L452R病毒，59宗測試發現是Delta病毒，包括本地及輸入個案。

「油麻地紅茶館酒店」是檢疫酒店，當中一名清潔工確診，列為源頭不明本地個案，並驗出帶L452R變種病毒。（李恩慈攝）

而本港今日新增一宗源頭不明的本地個案，為41歲檢疫酒店兼職清潔工，亦攜帶L452R病毒。衞生防護中心翻查記錄，涉事的油麻地紅茶館酒店最近2個月只有一名確診者入住，編號11920的患者為印尼到港外傭，曾在6月20日至27日入住，27日入院，其後房間無他人居住，29日安排消毒，而新確診的清潔工人曾入內清潔，當日到檢測中心採樣，樣本呈陽性。其先生6月25日曾接種第一針復必泰疫苗，同日病毒測試也屬陰性。

張竹君指Delta病毒傳染性 呼籲接種疫苗

張竹君表示，L452R病毒有機會涉Delta變種病毒，已經在全球96個國家蔓延，世衛報告也曾指出Delta病毒傳染性比之前的病毒株更高，相信會是未來數月的主流病毒株。她說許多研究表明，BioNTech復必泰疫苗對變異病毒株非常有效，希望市民盡快打針。

張竹君指，L452R病毒有機會涉Delta變種病毒，而復必泰疫苗對變異病毒株非常有效，希望市民盡快打針。（李澤彤攝）

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