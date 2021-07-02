疫苗外展隊到天水圍中學打針　聶德權：學校踴躍　師生盼全面復課

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-07-02 15:43

政府早前宣布，復必泰疫苗接種年齡下限降至12歲。政府外展到校接種新冠疫苗今日展開，314名來自伊利沙伯中學舊生會中學、金巴倫長老會耀道中學、伊利沙伯舊生會中學舊生會小學分校的師生和家長在伊利沙伯中學舊生會中學接種復必泰疫苗。 公務員事務局局長聶德權今日前來巡查，他表示已有300多間中小學正在與局方商討外展打針服務，較為踴躍。他表示希望越來越多學生、家長、老師接種後，可以讓學校可以全面復課，可以正常午餐等。

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是次接種疫苗外展服務，共有314名元朗區4家中小學的學生、家長及老師接種了復必泰疫苗。接種服務在伊利沙伯中學舊生會中學禮堂舉行，內部設有接種區及觀察區，學生們分批次排隊進入。

聶德權指，目前有逾300間學校與當局聯絡，正與對方商討和安排到校疫苗接種服務，或安排師生分批到疫苗接種中心打針，認為反應踴躍積極。聶德權說，到校接種需要校方安排前期工作，醫療團隊及行政支援人員亦要安排各種細節，希望盡量善用資源，因此會期望達到一定人數才安排到校接種。他相信，多間鄰近學校一起接種不失為一個方便的方法，相信不是大問題，政府的原則是方便市民和師生，達到高疫苗接種率。

伊利沙伯舊生會教育推廣機構主席湯修齊指，要集齊300人申請外展接種不容易，希望當局彈性處理到校接種服的人數限制。他表示有家長向他反映，希望可與子女一同接種疫苗，盡快恢復面授課堂，故安排了是次接種。他對未來學校的疫苗接種率持積極態度，有信心暑假有更多師生參與。

16歲就讀中五的柯同學（圖中）表示，選擇在校接種，有朋友陪伴，會較為安心。15歲讀中三的傅同學則稱，在學校打針更方便（袁澍攝）

16歲就讀中五的柯同學今日接種疫苗，她說本身自己不想接種疫苗，但家中有人接種，加上學校就群體免疫的宣傳令她開始考慮接種，而和好友查閱資料，包括疫苗的副作用、打完後會否死亡等，最終決定一起來打。選擇在校接種，而非前往社區疫苗中心，她說除了家距離接種中心較遠外，「大家一起，有人陪伴，安心啲。」

即將迎戰DSE的她形容這一年的抗疫生活較為不順心，希望打完疫苗後，生活可以恢復正常，不要只能網上上堂。她的同班同學大約有三分之一參與了今次外展接種，她說希望自己可以做例子，讓那些未接種的同學可以看到，副作用並不嚴重。

15歲讀中三的傅同學今日亦接種疫苗，她說在學校打更方便，有同學老師陪伴也「可信啲」。她說接種完之後，希望身體好些，多一重保護力，「希望可以恢復全日制上堂，屋企離學校有一定距離，一來一回回家吃飯唔方便，在學校食還可以同同學一起。」