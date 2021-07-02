疫苗抽獎｜煤氣公司送300萬元電子購物禮券　不能用於交煤氣費

社會新聞
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煤氣公司推出的新冠疫苗接種大抽獎，由8月2日起，每兩周抽獎一次，共有5期，獎品總值300萬元。特別大獎有50份，為價值1萬元的煤氣電子購物禮券，每期會抽出10位；幸運獎則有2,500份，為價值1,000元的煤氣電子購物禮券，每期會抽出500名得獎者。

惟電子購物禮券不能用於繳付煤氣費，禮券有效期至2022年9月30日。

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禮券可於煤氣客戶中心使用，（煤氣公司圖片）

5次抽獎分別在8月2日、8月16日、8月30日、9月13日、及9月27日每隔兩周舉行，今日（2日）早上10時起可以到煤氣公司網頁登記，參加者於登記前須完成最少一針疫苗接種，香港永久性及非永久性居民均可參加。抽獎結果將會在抽獎翌日公布，得獎者將透過短訊方式獲個別通知。

抽獎中送出的電子購物禮券可於煤氣公司的「好氣fun」網上購物平台使用，有零食雜貨、爐具、烹飪課程等。現金券也適用於煤氣客戶中心、煤氣烹飪中心及名氣廊Flame餐廳，但不適用於繳交煤氣費。所有抽出的禮券有效期為2022年9月30日。

8月2日起有5期抽獎，每期相隔兩星期。(煤氣公司)

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