新冠肺炎｜韓國抵港39歲男子確診　4月初曾在港接種一劑新冠疫苗

社會新聞
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本港今天（3日）新增一宗輸入個案，患者是一名39歲男子，從韓國抵港，抵港後住在紅磡香港嘉里酒店。該患者今年4月初，曾經在香港接種一劑BioNTech復必泰疫苗，未知他未接種第二針原因。本地今天「零確診」，而初步確診數字少於5宗。

本港今天新增一宗輸入個案，本地零確診。（資料圖片／羅君豪攝）

衞生署衞生防護中心公布，截至7月3日零時零分，中心正調查一宗新增確診個案，至今本港個案累計11,940宗（包括11,939宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案為輸入個案（第#11940宗），患者是一名39歲男子，無病徵，6月29日坐KE607航班從韓國抵港，抵港後曾住在紅磡香港嘉里酒店，檢疫期間第3天的樣本呈陽性，無驗出變種病毒株。衞生署補充，該患者在4月8日曾經在香港接種一劑BioNTech復必泰疫苗，未知他沒有打第二針原因。

而昨天確診的油麻地紅茶館檢疫酒店清潔工，她的同住家人、密切接觸者暫時未有人初步確診，她子女的檢測報告結果待定，而署方在酒店抽取44個環境樣本，目前仍未有檢驗結果。

過去14天（6月19日至7月2日），本港累計報告54宗個案，包括一宗源頭不明本地個案。另外，中心亦提醒與香港仔利港中心相關的指明人士，須於明日（4日）遵從強制檢測公告接受檢測。

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