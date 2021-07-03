新冠病毒溯源　專家質疑世衛領導　倡G7成立調查組

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-07-03 11:13

世界衞生組織（WHO）開始計劃下一階段的新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源工作之際，一些專家建議繞開WHO，由七國集團（G7）組建調查組。

美國猜測新冠病毒有可能來自中國的實驗室。圖為2021年2月3日，負責調查新冠病毒起源的世界衞生組織成員到達武漢病毒研究所。（Reuters）

據美聯社7月2日報道，愈來愈多的科學家認為美國和中國之間的政治關係非常緊張，由WHO領導的調查不可能獲取可信的答案。這個聯合國機構不具備領導這次調查的能力，所以不應該讓它進行調查。

一些科學家指出，現在需要的是一次廣泛的獨立調查，與1986年俄羅斯發生的切爾諾貝爾核災難調查類似。

美聯社引用美國喬治城大學世衛組織公共衛生法和人權合作中心主任戈斯廷（Lawrence Gostin）的話説，稱他們依靠世衛將永不找到源頭：「1年半以來，他們（指世衛）已被中國阻礙，以非常確定的是他們不會找到真相。」

戈斯廷認為，美國及其他國家可嘗試將他們有情報拼湊起來，修改國際衛生法，賦予WHO所需要的權力，或者另外組建一個新的機構專門進行調查。

WHO顧問小組成員梅茨爾（Jamie Metzl）已就G7另行調查的可能性建議多時。

中國外交部發言人趙立堅多次否認相關指責，表示新冠病毒「實驗室泄漏論」是美國「徹頭徹尾的政治操弄」。提出美國也應該接受世衞組織調查，並屢次提及「美國德特里克堡生物基地疑雲重重」。（Reuters）

美國哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）則提出，美國必須願意讓美國的科學家接受嚴格調查，並且認可他們與中國科學家可能負有同樣的責任。「美國對武漢實驗室的研究活動有深度參與，那種認為中國行為惡劣的觀點從一開始就把這次調查置於一個錯誤的前提之上。如實驗室工作（對新冠肺炎疫情爆發）負有某種責任，那麼這是美國和中國在一項科學倡議上合作的可能性非常高。」