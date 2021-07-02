新冠疫苗｜單日接種人數逾6.9萬再創新高　7日平均5.6萬人打針

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-07-02 22:31

本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月開展以來，今日（2日）踏入第127日。根據政府公布，截至今日晚上8時，單日接種人數再創新高至達69,853人，過去七日平均每日亦有56,307人接種疫苗。另外，昨日（1日）共有13人接種疫苗後不適送院，當中四人留院觀察。 公務員事務局局長聶德權今日晚上在其Facebook專頁中「報喜」，並形容數字鼓舞，希望可「保六過七」，並指會繼續努力。

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政府公布，截至今日下午8時的過去24小時，共有約69,853人接種了疫苗，比昨日（1日）大增46.6%；當中34,492人接種第一劑，而35,361人則接種第二劑。今日接種疫苗的人士中，近60%人士是打復必泰（BioNTech）疫苗，另外約40%人則接種科興疫苗。





接種第一針的人口達230萬

社區疫苗接種中心的整體接種率方面，科興疫苗為93%，復必泰疫苗則為98%。另今日有約36,700人預約接種時間，當中預約復必泰的人士佔約80.4%。而接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共3,846,804劑疫苗，當中已接種第一針的人口為2,316,313人，比例達34%。

另外，截至今日0時0分，過去24小時共有13宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中九人已經出院，四人留院觀察。

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