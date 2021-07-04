課室裝CCTV｜傳真社揭發後　培道小學始將相關事項加入家長手冊

撰文： 韋景全 最後更新日期： 2021-07-04 02:30

傳真社周五（2日）報道，德望小學及九龍塘私校香港培道小學於課室內裝閉路電視鏡頭，部份未有按私隱專員公署的指引加設閉路電視監察告示，大部份受訪家長指不知情、憂慮私隱問題。 培道小學向家長發通告回應，指家長手冊有列閉路電視事項，亦指記者採訪不當。不過傳真社周日（4日）凌晨，再揭發原來培道在傳真社的報道刊出後，才更新家長手冊，亦指該社記者採訪過程一直有禮貌，並得到家長同意後才採訪家長。

傳真社回應培道小學通告。（傳真社）

培道的家長收到署名Mandy校長、題為《有關有網上媒體在校門外向家長查詢校園閉路電視系統》的通告，其中稱為加強師生安全，藉校舍更新工程之機，在課室走廊安裝CCTV。安裝之後，開學前的通告已列明相關安排，校園四周也已經張貼告示。昨日下午收到教育局通知得悉相關報道。同時聲稱局方已瞭解有關事件，並確定并非如報告所指違反相關指引。

通告更指摘相關採訪行動並不恰當，學校無必然回覆查詢的責任，並稱記者語氣態度不當。

不過傳真社再報道，指出培道小學通告的問題。傳真社指，獲得培道小學校長陳敏儀發給家長、編號C31_20S的通告，當中提到有關增設閉路電視系統的訊息「已於家長手冊列明，在校園四周亦已張貼告示。」根據該校上載到雲端、名為「2020-21 家長手冊」的文件，第24章17條列明，校方在「課室及走廊等公共空間會增設保安監察系統（CCTV），以作保安及事故調查之用。有關系統會連接學校網絡系統，所有記錄只保留15天，隨後會自動刪除。」該文件最後更新時間為7月2日晚上9時59分。傳真社發布調查報道時間為當日下午5時40分。

根據傳真社獲得過去不同年份的家長手冊，包括2020/21學年、去年9月23日更新的版本，當中並沒有上述關於閉路電視的說明。

此外，校長的通告亦對採訪工作提出指控，稱有「網上媒體記者」上星期放學時間在校門外「攔截家長」，問及校園安裝閉路電視系統一事，期間有職員上前了解要求記者出示證件，「可惜，卻得到不禮貌的回應。」校長又指，她在接小學同學上校車時遇上記者，「已表明正在照顧學生，未能進行採訪，然而，該名記者沒有理會當時的情況。」

傳真社指，每次向家長訪問之前亦均有表明記者身分，期間沒有舉起相機拍攝家長，當家長拒絕受訪時亦沒有堅持訪問。記者上月22日及29日兩次到該校外採訪，其中22日曾有職員向記者查詢身份，記者即時應要求出示記者證。數分鐘後職員再前來要求拍攝記者證，記者再度出示記者證，並主動將公司卡片交予職員。

傳真社記者曾於上月22日及29日放學時分到該學校外公眾地方訪問家長，惟校長提到的6月26日（星期六），傳真社並沒有派記者採訪，故當日若有校長描述的人士出現亦非該社記者。

傳真社亦指，記者採訪時有禮貌，所有問題均有錄音，歡迎校方指正。