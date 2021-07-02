傳真社揭德望小學及培道小學課室裝CCTV監察　部份未按指引設告示

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-03 18:20

早前有多名建制派議員曾建議學校在課室安裝閉路電視，監察教師教學。傳真社今日（2日）報道，早前抽查多間小學的網站，當中發現名牌學校德望小學及香港培道小學均已於課室內安裝閉路電視鏡頭，而德望小學更疑早於2009年已在課室內安裝鏡頭。 傳真社發現部份加裝鏡頭安排，未有按私隱專員公署的指引，加設閉路電視監察告示。大部份受訪家長指不知情，當中有人憂慮私隱問題，亦有人認為應向家長提供更多資訊。 《香港01》正向兩間學校查詢事件。培道小學回覆時稱，幾年前該校開展校舍更新工程，為加強師生安全，在課室及走廊等公共空間增設保安監察系統(CCTV)。家長手冊及通告已列明相關訊息，校園四周亦已張貼告示。至於德望小學則尚未回覆。

德望小學網頁2019至2020學年相簿中，有相片拍攝到課室正後方裝有閉路電視(紅圈示)，鏡頭指向白板及教師桌位置，未見有監察告示。(德望小學網頁相片、學生容貌經傳真社以打格方式遮蓋)

德望小學早於12年前安裝閉路電視

傳真社在全港抽查50間小學的網站及社交網站專頁，當中於牛池灣的傳統名校德望小學暨幼稚園(小學部)的網頁內，從2019/20學年相簿內發現最少有11間課室的相片，可以拍攝到課室正後方裝有閉路電視，鏡頭指向白板及教師桌位置。另外，從一張網上搜尋的相片則顯示，於2009年新校舍落成時，已有課室在相若位置裝有閉路電視。

不過，翻閱該校大量課室相片，均未見有閉路電視監察告示，疑未有跟從私隱專員公署《閉路電視監察及使用航拍機指引》。

培道小學校長陳敏儀在Facebook個人帳戶今年1月19日上載的相片，紅圈為課室內閉路電鏡鏡頭。（陳敏儀Facebook圖片）

培道小學疑一課室設兩個鏡頭

至於位於九龍城的私立小學香港培道小學，根據學校於2017年上載到網頁的聖誕聯歡會相片，當中有3間課室的天花板角落裝有閉路電視，而鏡頭下方壁報板位置貼有黃色的閉路電視監察告示。而根據2018至2019年度的班相，亦至少3間課室裝有閉路電視鏡頭，但未見有閉路電視監察告示；另外有3間課室的相片沒有拍攝到鏡頭，但壁報板位置貼有黃色的監察告示。

而於2019/20年度的聖誕聯歡會相片，則顯示有10間課室裝有閉路電視鏡頭，鏡頭均安裝於近白板的天花板，面向學生座位，當中只有2間課室見到監察告示。此外，培道小學校長陳敏儀在Facebook個人帳戶上載大量與學生的合照，當中同樣可見課室安裝的閉路電視鏡頭，其中一張於今年1月19日上載的相片，更顯示一間課室內安裝了兩個鏡頭。

有多名學生均向記者表示知道課室內有閉路電視，其中兩名學生更稱老師曾向他們說如果「做錯事」，會由閉路電視攝錄。

兩校家長均指不知情

傳真社訪問兩間小學共超過30名家長，全部均表示不知悉學校安裝閉路電視。德望小學家長廖先生表示憂慮小朋友的私隱，指課室內沒有安全考慮，質疑無必要安裝閉路電視。家長劉太太認為閉路電視鏡頭針對老師，認為不太公平。

不過亦有家長認為學生上課不太需要顧及私隱，認為若用於正當用途及確保不會外流到校外人士便可。不過認為學校應向家長提供更多資訊，包括攝錄範圍、查閱權限等。

德望小學拒回應

傳真社就事件向德望小學及培道小學查詢，兩學校均沒有回覆。其後再致電追問，德望小學表示不會回覆相關問題，培道小學職員則指校長公務繁忙，暫未能約訪，並表示有就課室內安裝閉路電視通知家長，但無進一步透露詳情。傳真社亦在培道小學的校外接觸到校長陳敏儀，被問到曾否就課室內安裝閉路電視通知家長，陳表示「有的，課室有的」，而對於有否以通告方式告知家長，陳回應「是的是的」。不過，當記者希望問清楚其意思，陳敏儀要求記者發電郵相約訪談時間，並隨即返回校內未有再回應問題。

傳真社亦向全港超過600間小學，包括國際學校發電郵，查詢課室內安裝閉路電視系統的情況。不過於一周後、至截稿前均沒有任何學校回覆。

教育局指已聯絡學校了解詳情

教育局回覆《香港01》查詢，指已聯絡有關學校以了解詳情，並會因應需要為學校提供適切意見。 教育局指，學校如有意在校舍安裝閉路電視系統，須遵守《個人資料（私隱）條例》(第486章)，以及個人資料私隱專員公署發出的《閉路電視監察及使用航拍機指引》，並要考慮其必要性及須取得相關持份者的共識。

培道小學回覆《香港01》時指，幾年前該校開展校舍更新工程，為加強師生安全，學校除增加保安員駐校日數，同時在課室及走廊等公共空間，增設保安監察系統(CCTV)，作保安及事故調查用途。培道強調，片段只記錄影像，只會保留15天，隨後會自動刪除。家長手冊及通告已列明有關訊息，校園四周亦已張貼告示。

多名建制派議員包括張宇人、葛珮帆等曾提出安裝閉路電視監察教師教學，教育局副局長蔡若蓮曾回應指，監控老師屬消極做法，亦影響課堂互動；不過教育局局長楊潤雄曾指，當局未有決定在課室安裝CCTV，但明白家長有擔心，而政府曾認真考慮相關理據及教師反應，並會與家長組織商討有關建議。