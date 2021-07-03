課室裝CCTV│培道小學：加強師生安全　影像保留15天

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-07-03 21:54

傳真社昨日（2日）報道指名牌學校德望小學及九龍塘私校香港培道小學於課室內裝閉路電視鏡頭，部份未有按私隱專員公署的指引加設閉路電視監察告示。大部份受訪家長指不知情、憂慮私隱問題。昨晚，培道小學發出通告給家長、稱借校舍更新工程之機，為保師生安全在課室走廊等公共空間增設保安監察系統（CCTV），以作保安及事故調查之用，只記錄影像，並只會保留15天，隨後自動刪除。

家長昨晚收到署名Mandy校長，題爲《有關有網上媒體在校門外向家長查詢校園閉路電視系統》的通告，其中稱為加強師生安全，藉校舍更新工程之機，在課室走廊安裝CCTV。安裝之後，開學前的通告已列明相關安排，校園四周也已經張貼告示。昨日下午收到教育局通知得悉相關報道。同時聲稱局方已瞭解有關事件，並確定并非如報告所指違反相關指引。

通告更指摘相關採訪行動並不恰當，學校無必然回覆查詢的責任，並稱記者語氣態度不當。

培道小學校長陳敏儀在Facebook個人帳戶今年1月19日上載的相片，紅圈為課室內閉路電鏡鏡頭。（陳敏儀Facebook圖片）

傳真社報道指香港培道小學於2017年、2019/20上載到網頁的聖誕聯歡會相片，以及2018至2019年度班相，最少十多個課室裝有閉路電視鏡頭部分未見有閉路電視監察告示。此外，培道小學校長陳敏儀在Facebook個人帳戶上載大量與學生的合照，當中同樣可見課室安裝的閉路電視鏡頭，其中一張於今年1月19日上載的相片，更顯示一間課室內安裝了兩個鏡頭。