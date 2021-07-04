消費券登記｜用「智方便」逾28萬人等候　首3小時逾20萬人已登記

撰文： 歐陽德浩 陳淑霞 最後更新日期： 2021-07-04 11:41

網上登記5,000元電子消費券，今日（4日）早上6點開始接受登記。本港18歲或以上合資格人士自行於網上登記後，最快8月1日起，可取得第一期取得電子消費券。截至早上近11時，如選取政府應用程式「智方便」登記頁面，更顯示有逾28萬人在排隊輪候，預計進入登記平台的時間為多於一小時。而不使用「智方便」，則不用等候，政府發言人亦建議市民使用「智方便」以外的途徑作身份認證。 政府公布，消費券計劃網站截至今早9時，已有超過20萬名市民完成電子登記。

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籲市民選用其他的證身份方式登記

政府發言人表示，消費券計劃網站今早（4日）6時開始接受登記，計劃網站運作暢順。截至今早9時，已有超過20萬名市民完成電子登記。當局又稱，部分市民透過「智方便」認證身份，不過礙於「智方便」系統繁忙，透過該方式登記的輪候時間或較長，因此呼籲市民可選用其他的認證身份方式進行登記。

「智方便」的頁面顯示，有逾28萬人在排隊輪候，預計進入登記平台的時間為多於一小時。（App截圖）

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需等候最少一小時進入登記平台

惟今早9時許，記者曾實測計劃系統，發現需要等候逾一小時，更有超過13萬人正等候，等到11時半仍未能登入系統。

在早上近11時新進入網站，「智方便」頁面更顯示有逾28萬人在排隊輪候，預計進入登記平台的時間為多於一小時。

不過，記者透過「智方便」以外的方法嘗試登記，即透過消費券計劃網站，發現並無擠塞的情況，直接可輸入資料登記。

透過消費券計劃網站，並無擠塞的情況，直接可輸入資料登記。（網頁截圖）

七步完成登記

記者實測登入登記消費券的網站首頁，有7大步驟須完成，市民首先選定是否用「智方便」程式，第二要閱讀聲明及承諾。第三步是需按指示填寫身份證及簽發日期，第四是完成圖片及身份認證，第五是開始「四選一」揀選領取消費券的平台，第六是填上平台的號碼，第七是填上個人聯絡資料，並需申報「在港居住要求」資料，確認資料後即已完成。