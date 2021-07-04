消費券・最新消息｜310萬人已登記　政府微調智方便及登記時間

撰文： 陳淑霞 張嘉敏 歐陽德浩 孔繁栩 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-06 01:54

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】5000元電子消費券，7月4日（星期日）早上6點開始登記。《香港01》實測登記網站，特設每步教學，四大平台的詳盡教學，以及各種優惠，各位讀者可以慢慢鑽研，再決定選擇哪種方式接收消費券，最快8月1日可以拿到錢。 開啟登記網頁後，系統會要求市民選取是否使用「智方便」應用程式，之後便會進入登記首頁，作身份認證及選取領取消費券的平台等。《香港01》記者周日近9時實測，約15分鐘完成。假如使用「智方便」，則可省去身份認證步驟，不過系統顯示需要等候逾一小時，有超過13萬人正等候。 值得注意的是，登記申請限時，需在30分鐘內完成，每名市民只可提交一次。此外，市民宜事先準備文件，包括身份證等，以便可簡化申請程序。以下會教大家逐個步驟填資料。

7月6日．最新消息

▼5000元電子消費券5分鐘登記方法▼

+ 3 + 3 + 3

7月5日．最新消息

消費券｜310萬人已登記 智方便周二凌晨3時起APP內直接申請

【23:00】政府資訊科技總監辦公室今晚宣布，從明日（6日）凌晨3時開始，市民如果希望使用「智方便」作身份認證以登記電子消費券，須直接透過其流動裝置內的「智方便」應用程式進行登記，以確保選擇以這個方式登記的市民已是「智方便」的用戶。

發言人表示，過去兩天不少選擇透過「智方便」登記電子消費券的市民，因並非「智方便」現有用戶而作新登記，導致指令積壓及頁面被閒置，擠佔網絡資源，造成長時間輪候的情況。在作出上述調整後，「智方便」用戶須透過流動裝置內的應用程式登入以登記電子消費券，輪候時間將大大縮短。如非「智方便」現有用戶，須先另行開通「智方便」帳戶，才可以該應用程式登記消費券。

消費券│登記方法考起長者 60%長者按平安鐘 查詢登記消費券手續

【17:56】000元電子消費券昨天起接受網上申請，不少市民今早致電電台投訴登記等候時間長，部分步驟棘手麻煩，例如需多次揀選合適圖片去確認自己並非自動程式，手續考起不少長者。



長者安居協會表示，一周內經按動「一線通平安鐘」查詢電子消費券累計已有147宗，當中大概六成人都是查詢登記手續，餘下的查詢包括要求協助登記、使用消費券的方法等。

消委會錄3宗消費券投訴 勸支付工具做足承諾 斥熱線塞車無人聽

【17:14】四間支付平台近日均紛紛推出優惠吸客，如AlipayHK及WeChat Pay HK，稍早前已推出早鳥優惠。消費券於昨日（4日）正式開放電子登記，消委會近日已接獲3宗與消費券相關的投訴，包括銷售手法不當、事實與優惠不同等，強調商戶提供優惠同時，須做足承諾服務，亦指支付平台應作為可靠、具透明度的存在。

消委會今早（5日）曾致電4間支付平台的熱線查詢，發現等候接通的時間頗長，接線人員亦沒有實質幫助，冀支付平台能確保人手充足。

消費券│約240萬人已登記 昨4萬人即時登記「智方便」致大塞車

【10:38】財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲今天（5日）在電台節目表示，截至今早8時，已有接近240萬人登記5000元的電子消費券。



對於昨天大批市民無法使用「智方便」系統登記，王學玲稱本來「智方便」只有大約50萬名用戶，但昨天最高峰時有40萬人排「智方便」的隊伍，料當中不少人都並非用戶，需即時登記，導致系統繁忙。她指，昨天單日有4萬人即時登記成為用戶，是平日的十多倍。她呼籲市民毋須選擇「智方便」登記亦可。

消費券│「智方便」排長龍 長者寧揀書面登記 工聯會倡政府檢討

【09:25】昨天協助長者登記的工聯會九龍東總幹事鄧家彪今天（5日）在電台節目表示，他協助的數十名長者中，八成人寧願選擇書面登記，既因「智方便」排長龍，也因擔心電子登記易出問題。他建議政府檢討「智方便」系統的能力，否則難以配合政府希望建立智慧城市的藍圖。





香港資訊科技商會榮譽會長方保僑就認為，「智方便」排長龍或因市民對這系統認知不足，非用戶也進入該系統排隊，建議政府加大系統容量。

【08:00】財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任 王學玲說，截至今天早上8時，有接近240萬人完成了電子消費券的網上登記。

消費券FAQ｜拆解五大疑問 可否變更支付工具？ 破產不可領取？

7月4日．最新消息

【22:00】5,000元電子消費券今日（4日）早上6點開始接受網上登記，市民最快可於8月1日領取第一期消費券。然而電子登記亦涉7個步驟，相信部分市民或輸入錯誤資料，或登記後欲「跳船」至另一間支付工具，冀重新登記覆蓋舊有的申請。下文將挑選5條問題，逐一解答市民的疑慮。

消費券｜錯誤輸入八達通卡號碼 可致電政府熱線求助

【20:51】5,000元電子消費券今日（4日）早上6點開始接受網上登記，政府應用程式「智方便」卻出現網絡大塞車，資科辦更於中午承認市民或需輪候較長時間。



八達通是四個派發消費券平台之一，公司市場營業及市務總監李玉兒強調，目前八達通系統非常穩定，沒有出現問題。問到市民若選用八達通卡領取消費券，卻填錯卡號並完成登記，將如何處理？她回應指，若不幸出現該特殊情況，建議市民致電至政府的熱線查詢，當局屆時或向八達通公司核對資料，已解決市民的問題。

▼八達通優惠懶人包▼

消費券｜首半日共155萬人遞交電子登記 「智方便」曾因繁忙障礙

【18:29】政府指消費券計劃首日登記運作大致順暢，市民反應熱烈。截至下午6時，共有約155萬名市民經計劃網站進入登記平台遞交電子登記，其中超過130萬名登記人士利用申領去年現金發放計劃的資料回答相關保安問題作身分認證，過程簡便，無須輪候。至於透過「智方便」作身分認證，則因今早系統極為繁忙而一度出現障礙，情況在下午已開始逐步改善。

合資格人士在未來兩周（即在7月17日或之前）完成的電子登記，經核實資格後會同步於8月1日獲發放第一期消費券，政府重申市民無須急於在首數天登記。

選擇遞交書面表格的市民，可於明日（5日）起把填妥的表格連同香港身份證複本，於辦公時間投入設於各區共560個地點的表格收集箱，包括各郵政局，及中國銀行（香港）、東亞銀行、恒生銀行、香港上海滙豐銀行及渣打銀行（香港）的指定銀行分行。所有遞交書面表格以及在7月18日或之後完成電子登記的合資格人士一般會同步於9月1日獲發放第一期消費券。

消費券｜放棄智方便 準備3個號碼 教你5分鐘完成登記

【15:47】網上登記5,000元電子消費券今日（4日）早上6點開始接受登記，但卻出現網絡大塞車。記者實測選取政府應用程式「智方便」登記，不過，由於選用「智方便」的市民人數眾多，今早近11時「智方便」頁面上更顯示，有逾28萬人在排隊輪候，最終記者在等待2.5小時後，才可正式登記。



不過，其實仍有一個方法，能夠快速於5分鐘完成登記電子消費券，整個流程僅需提供3組較特別的號碼，包括身份證號碼的簽發日期、輸入去年現金發放計劃下登記的電話號碼最後4位數字及相關銀行號碼的最後5位數字。

【15:01】市民如欲透過「智方便」（iAM Smart）App登記消費券，須先開設「智方便」登記帳戶。《香港01》今早實測登記過程，至少有三大步驟，拍攝身份證及臉容辨識並非可以「一take pass」，容易受環境燈光影響，需重複多次才能完成，當進入最後登記電郵地址，卻屢次出現「Client error」系統錯誤，無法完成登記。政府發言人表示，不使用「智方便」登記消費券可以毋須等候，呼籲市民以其他認證身份方式登記。《香港01》正向相關部門查詢「智方便」技術問題。

相關新聞:消費券登記｜下載開「智方便」須影身份證臉容 最後一步現ERROR

【13:49】「智方便」系統今日（7月4日）早上因極度繁忙，令市民通過它登記電子消費券及作身分認證時一度出現障礙。現時「智方便」系統如常運作，但由於使用「智方便」登記消費券的人數眾多，市民或需較長輪候時間方可進行登記。

發言人強調，消費券計劃網站（www.consumptionvoucher.gov.hk）目前運作暢順，使用其他認證身分方法進行的登記，過程順暢。呼籲市民無須急於在今明兩天登記，在未來兩星期（即七月十七日或之前）完成的電子登記，均會同步在八月一日收到第一期消費券。

▼智方便排隊登記消費券 逾2小時才能登入▼

【12:25】消費券計劃網站，截至中午12時，已有接近70萬名市民成功遞交電子登記，其中接近60萬登記人利用申領去年現金發放計劃的資料回答相關保安問題作身份認證，過程簡便，完全不需輪候。市民亦可選擇在填寫登記資料後，在指定時間上載身份證複本到計劃網站以完成登記程序，亦無須輪候。

消費券登記｜用「智方便」逾28萬人等候 首3小時逾20萬人已登記

【09:30】《香港01》記者實測登入登記消費券的網站首頁，有7大步驟須完成，市民首先選定是否用「智方便」程式，第二要閱讀聲明及承諾。第三步是需按指示填寫身份證及簽發日期，第四是完成圖片及身份認證，第五是開始「四選一」揀選領取消費券的平台，第六是填上平台的號碼，第七是填上個人聯絡資料，並需申報「在港居住要求」資料，確認資料後即已完成。

▼毋須「智方便」 登記消費券簡易7大步驟教學 即點撃下圖仔細看清▼

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消費券｜7.4早上六點開始登記 限時30分填寫 過程暢順3分鐘完成

政府發言人表示，消費券計劃網站今早（4日）6時開始接受登記，計劃網站運作暢順截至今早9時，已有超過20萬名市民完成電子登記。發言人稱，部分市民透過「智方便」認證身份，礙於「智方便」系統繁忙，透過這方式登記的輪候時間或較長，發言人呼籲市民可選用其他的認證身份方式進行登記。

7月4日早上9時許，系統顯示逾13萬人透過「智方便」登記領取消費券。（網站截圖）

專頁｜5000元電子消費券 7月4日全城登記 盡覽申請優惠懶人包

消費券｜一文盡覽八達通、AlipayHK、拍住賞、WeChat Pay搶客優惠

消費券周日登記 八達通、Alipay、拍住賞、WeChatPay揀選全攻略

政府消費券登記網站：www.consumptionvoucher.gov.hk

消費券｜八達通App下載程式後四步驟完成申請 教你不拍卡領消費券

選擇八達通的市民，如需要於手機翻查使用記錄，可在下載八達通手機App後，於政府指定網頁登記後，經四個步驟便可成功申請。

▼八達通優惠懶人包▼

消費券｜Tap&Go下載程式後四步驟完成申請 收短訊確認後即成功

選擇Tap & Go「拍住賞」的市民於政府指定網頁登記後，下載Tap & Go程式後經四個步驟便可成功申請。每期消費券金額將會平均發放至拍住賞Mastercard消費券計劃帳戶及拍住賞「銀聯」消費券計劃帳戶，使用者隨時於這兩個帳戶自由調動消費券金額。

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消費券｜AlipayHK登記領消費券詳盡教學 已下載App者須先更新程式

選擇AlipayHK的市民於政府指定網頁登記後，下載AlipayHK程式後經四個步驟便可成功申請。用戶須留意若已下載程式，需要先更新。

消費券｜WeChat Pay登記領消費券詳盡教學 須先同意開電子銀包

選擇WeChat的市民於政府指定網頁登記後，下載WeChat程式後經四個步驟便可成功申請。用戶需要注意，要先同意開啟電子銀包。

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