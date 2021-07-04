油麻地紅茶館酒店清潔工染變種病毒　酒店房間2個浴室樣本呈陽性

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-07-04 17:01

早前一名於檢疫酒店工作的清潔工確診新冠變種病。她曾清潔染疫外傭入住的酒店房間，之後被驗出帶L452R變種病毒。衞生防護中心今日（4日）表示，在該酒店抽取了44個環境樣本，當中兩個在涉事房浴室的洗手盤樣本的新冠病毒化驗呈陽性。

油麻地紅茶館酒店清潔工確診變種病毒，她曾打掃染疫外傭曾入住的房間。（資料圖片/李恩慈攝）

早前一名染疫印傭（個案編號：11920）曾入住「油麻地紅茶館酒店」503房，後來該印傭被發現帶有L452R變種病毒株，然後清潔工（個案編號：11937）清潔該房後亦確診。

衞生防護中心表示，曾在「油麻地紅茶館酒店」抽取44個環境樣本，當中兩個在503房浴室的洗手盤樣本呈陽性，其他42個樣本都呈陰性。

▼袁國勇到油麻地紅茶館酒店視察▼

清潔公司僅用9分鐘消毒房間

翻查資料，該名染疫印傭在6月20至27日期間曾入住「油麻地紅茶館酒店」，最後在27日送院，之後房間一直無人居住，直至29日承辦商到場消毒，翌日該清潔工才進內清潔，之後發現確診。

政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇曾到該酒店視察，發現清潔公司「立高服務有限公司」於清潔員染疫前一天入房消毒，但過程只有9分鐘多，袁國勇批評過程極不理想，而房間的床褥、窗簾等並非以漂白水清潔，消毒能力弱，而且無法破壞病毒的RNA。

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曾接種兩劑疫苗 抵英後確診

另外，衞生防護中心6月30日公布，一名43歲女及5歲男從香港到英國後確診。43歲女在5月9日、5月30日期間，曾在香港接種過兩劑復必泰疫苗，而5歲男則無打針。