新冠疫苗｜單日增逾6.1萬人打針歷來第二多　周五九人副作用送院

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-07-03 22:50

本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月開展以來，今日（3日）踏入第128日。政府今日公布，截至下午8時的過去24小時，共有約61,500人接種疫苗，成為計劃開展以來接種人數第二高。另外，亦有約33,500人預約接種時間。 而昨日（2日）則有9人接種疫苗後，因出現常見副作用而送院，其中兩人留院觀察，一人未經診症自行離開醫院。

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政府公布，截至今日下午8時的過去24小時，共有約61,500人接種疫苗，成為接種人數第二高，而接種人數最高的一日則為昨日（2日），有達69,853人打針；而過去七日平均每日亦有逾56,771人接種疫苗。

今日接種疫苗人士中，有27,100人是接種第一劑，包括66.4%人接種復必泰（BioNTech）疫苗，其餘約33.6%人則接種科興疫苗；另有34,500人接種第二劑。

在社區疫苗接種中心的整體接種率方面，科興疫苗為93%，復必泰疫苗則為98%。網上預約接種人數方面，分別有7,200及29,500預約科興及復必泰疫苗。政府又指，接種計劃開展以來，已為參與計劃的人士接種共約3,846,800劑疫苗，已接種第一針的人口則為2,343,545，比例達34.4%。

另外，截至今日0時0分，過去24小時共有九宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定。當中六人已經出院，兩人留院觀察，一人未經診症自行離開醫院。

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