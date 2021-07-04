新冠疫苗｜陳肇始稱近期接種、預約升　料8、9月接種率或達五成

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-07-04 11:12

新冠疫苗接種計劃自2月開展，近期每日接種人數有上升趨勢，連日達5、6萬人。食物及衞生局局長陳肇始今日（4日）於商台節目《政好星期天》表示，如以目前進度推算，8、9月種率，有可能達至五成甚至更多。不過，她指五成接種率仍不足夠，若整體接種率達七成或以上，可看如何有條件地逐步放寬社交距離措施，強調政府會一直檢視。

陳肇始指，如以目前進度推算，8、9月種率，有可能達至五成甚至更多。(資料圖片／余俊亮攝)

陳肇始提到，若宏觀看整個社會接種疫苗情況，最新數字已接種390萬劑，打第一劑人數已有230多萬人，差不多超過三成人口，已打兩劑亦有150多萬人，近日每日接種、預約數字都有上升，希望趨勢維持，甚至更多。

她又說，歐美國家有七至八成長者接種疫苗，但本港長者接種率仍是十分低，80歲以上人士接種率甚至不足一成，會繼續想辦法釋除長者疑慮，「但都需要有更多院舍舉手」，表示如有長者較早時未想打，但現在了解更多資訊後，想法有所改變，政府會重新諮詢院舍意向。

對於本港何時可與內地通關，陳肇始稱港府一直與內地聯絡，交換疫情情況，看何時適合去做，「希望可以盡快」。她說，本港疫情整體受控，雖然出現零星個案，但政府立刻做不同工作追蹤，現階段未有社區爆發。

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另外，檢疫酒店「油麻地紅茶館酒店」一名兼職清潔員確診變種病毒，陳肇始說病人情況穩定，入院後病毒及抗體檢測皆呈陰性，不能完全排除她在清潔期間吸入微粒。她強調，衞生署針對檢疫酒店的防疫措施，一直有指引，政府亦設巡查隊，每日會去檢疫酒店巡查，檢查有沒有違規情況。

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