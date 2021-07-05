七一｜英國港人到港駐倫敦經貿辦外示威燃點煙火　港府連日無公布

撰文： 韋景全 最後更新日期： 2021-07-05 01:00

今年7月1日香港發生刺警案，有網上影片顯示，同日在英國，一班示威者到香港駐倫敦經濟貿易辦事處聚集，在大門前燃點煙火及煙霧彈，其中一名青年欲將一枝點燃煙火放在辦事處門上，在場的倫敦警員才上前制止，並帶離有關的青年，據稱沒有作出拘捕。

港府連日來沒有通報事件。《香港01》正就事件向商務及經濟發展局，及駐倫敦經貿辦查詢。

在英港人組織7.1於當地發起示威

英國時間7月1日，當地港人於多處發起示威、集會，包括一個名為「中共摧毀香港廿四年集會」，由多個在英港人組織舉行，號召於倫敦、愛丁堡、利物浦、曼徹斯特等多地個城市集會，其中倫敦集會的出席者包括前香港眾志主席羅冠聰，及攬炒團隊發起人劉祖廸，更有前港督彭定康的錄影講話。

亦有其他組織號召於中國駐倫敦大使館外集會，出席者包括「香港觀察」（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers），及英國駐港總領事館前職員鄭文傑等。

倫敦警員阻止一名示威者將煙火放在經貿辦門上。（網上影片截圖）

青年疑將煙火掛經貿辦門上 倫敦警始制止

根據網上片段，當日有示威者到Bedford Square 18號的香港駐倫敦經濟貿易辦事處外聚集，部分人在門外燃點煙火及煙霧彈，放在入口大間梯級上，釋出黃色及黑色煙霧，一度出現火光，當時旁邊有警員戒備，不過未有阻止，其中一名員更將跌倒的煙火「扶正」。

片段可見，之後一名穿上印有理大標誌外套的示威者，拿起一枝點燃的煙火走到門前，疑嘗試將煙火放在經貿辦門上，警員出手阻止，並將他帶到較遠位置，未知之後有否作進一步行動。據稱，倫敦警方未有拘捕。

▼7月1日銅鑼灣情況▼