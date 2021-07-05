消毒後房間仍有陽性病毒　何栢良：不同意政府因安全問題沒巡查

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-05 11:40

指定檢疫酒店「油麻地紅茶館酒店」清潔工確診，事件揭發檢疫酒店消毒公司疑馬虎了事，無跟足指引消毒。當局於涉事房間採取環境樣本，當中浴室洗手盤的兩個樣本呈陽性反應，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今天（5日）在電台節目表示，事件反映消毒公司未必跟足指引，成效存疑，若病毒帶有傳染性，既可能傳染清潔人員，也可能會傳染房間的其後入住人士。他認為政府應加強培訓、監督。

何栢良在港台節目《千禧年代》表示，油麻地紅茶館酒店清潔工是受感染或是被污染仍是未知之數，稱她入院後的檢測結果仍是陰性，需再觀察多一段時間，因為病毒目前可能仍處於潛伏期。

今次事件涉及的503號房，在消毒公司進行消毒後仍然有兩個樣本驗到陽性，何栢良認為反映消毒公司未必跟足指引，消毒的成效存疑，若病毒帶有傳染性，既可能傳染清潔人員，也可能會傳染房間後來的住客。

何栢良稱，油麻地紅茶館酒店清潔工是受感染或是被污染仍是未知之數，需再觀察多一段時間。（資料圖片）

他指，雖然衞生防護中心對於消毒程序有指引給予檢疫酒店，指引亦會定期更新，但該份指引內容豐富，較難自行閱讀及消化，需要有培訓，在現場設有模擬示範，講解如何消毒，初期更應有人監督，如同培訓職員消毒醫院隔離病房一樣。

政府指基於安全理由，政府人員包括巡查隊伍不能進入房間現場監察消毒工作，但何栢良不同意，他指若穿妥保護衣物，例如口罩、眼罩，甚至已經接種新冠疫苗，進入房屋監督的人員是安全，不明白為何不能派員監管。

衞生防護中心有製作指定檢疫酒店的消毒程序指引，共16頁。 （文件截圖）

另一方面，對於新加坡計劃放棄「清零」，與病毒共存，何栢良稱新加坡官方仍未正式公布，而這政策亦設有前提，就是需廣泛市民已接種疫苗，而現時當地有六成人已打針，接種率較香港高，一旦實行旅遊氣泡，因本港接種率仍低，對本港是十分危險。