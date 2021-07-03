變種病毒｜立高消毒酒店疑致感染　獲政府20億合約　屢捲扣薪醜聞

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-07-03 21:28

檢疫酒店「油麻地紅茶館酒店」一名41歲女兼職清潔員（#11937）昨日（2日）確診新冠肺炎，料與早前曾在該酒店檢疫的確診外傭有關。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨到酒店視察後，批評清潔公司「立高服務有限公司」消毒確診外傭曾入住房間的過程只得不足10分鐘，是「極不理想」。 立高服務有限公司獲政府外判大批清潔合約，估計過去五年批出的合約總值高達近20億元；但公司曾爆出多宗醜聞，如去年有清潔工人投訴該公司派發的口罩「薄如紙」，亦涉及多次欠薪、扣薪爭議，導致清潔工人罷工。

▼7月2日，袁國勇視察油麻地紅茶館酒店▼

政府部門主要清潔承辦商

袁國勇昨日視察紅茶館酒店後批評，立高服務有限公司於清潔員染疫前一日消毒確診外傭曾入住房間，惟清潔時間過短，加上並非以漂白水清潔，消毒能力弱，或是導致清潔員確診的原因。衞生防護中心昨亦指，立高為其他酒店承辦消毒工作，正了解其有否違反指引，將嚴肅跟進事件。

根據立高網頁指，該公司為食環署、康文署等政府部門的主要清潔承辦商之一，所聘用的員工超過2,000人。翻查資料，立高由2016年起獲政府多個部門批出至少39項合約，清潔項目涉及港九新界的街道潔淨、防治蟲鼠、街市潔淨及管理、廢物收集等，總值19.6億元；而每宗合約價錢，由182萬至1.5億元不等。

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曾有欠薪導致罷工

然而立高過去亦捲入勞資糾紛事件，多次被工人批評剝削，包括去年2月有北區清潔工投訴立高派發的口罩「薄到透光」，而且數目亦嚴重不足。

在2018年8月該公司過百名觀塘區工作的清潔工罷工抗議食環署刻薄；同年4月被上水及粉嶺工作的清潔工指控該公司少付工資、扣起交通津貼。而2016年11月亦同樣有香港仔工作的清潔工批立高拖欠薪金而罷工，導致該區一度垃圾滿街。

立高前身為「卓士清潔有限公司」，於2006年才改名。卓士清潔亦曾於2014年被長洲清潔工人指控刻扣用膳時間薪金，逾50名工人罷工多日。2003年5月積金局亦曾入稟小額錢債審裁處，向卓士清潔追討強積金供款。

根據立高網頁指，該公司為食環署、康文署等政府部門的主要清潔承辦商之一。（「立高控股有限公司」網頁截圖）

立高為創業板上市的「立高控股有限公司」（8427）附屬公司。據去年年報指，由於疫情下公私營機構加強防疫，增加清潔服務需求；加上獲「保就業」、防疫抗疫基金等政府計劃補貼逾1,480萬元，去年成功轉虧為盈賺約1,840萬元。

然而該公司最新股價報0.445元，仍跌穿2017年上市時0.5元的招股價。

對於袁國勇批評，《香港01》已向立高查詢，惟仍未收到回覆。

▼7月1日，香港仔利港中心有住戶染變種病毒L452R，大廈需封區檢測▼

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