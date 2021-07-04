新冠肺炎・7.4｜紅茶館「疫房」消毒後仍有病毒　3英國留學生確診

撰文： 王潔恩 黃詠榆 黃偉倫 朱海棋 陳淑霞 最後更新日期： 2021-07-05 00:32

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（4日）新增3宗確診，患者為學生，均由英國抵港，入住檢疫酒店後確診，均帶L452R變種病毒。 食物及衞生局局長陳肇始今日於商台節目《政好星期天》表示，如以目前疫苗接種進度推算，8、9月接種率，有可能達至五成甚至更多。

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新冠疫苗｜單日52900人打針 周六6人接種後因副作用送院

【21:25】政府公布截至今晚8時的過去24小時，共有約52,900人接種疫苗，當中26,806人打首劑，連續第二日跌穿3萬人關口，而打第二劑則有26,099人。疫苗接種129日以來，共有2,370,400人已打疫苗，佔12歲或以上人口34.8%，當中1,591,300更打了第二劑；1,364,800人選擇打復必泰疫苗，選擇科興疫苗則首次突破100萬關口，累計共1,005,600人。今日新增30,000人預約了接種時間。

昨日共有六宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中兩人已經出院，一人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

疫苗抽獎｜華懋送酒店住宿及全年酒店自助晚餐 周一9時起可報名

【21:04】政府近月連番「谷針」，商界亦接連推出大抽獎響應，鼓勵市民接種新冠疫苗。已故女首富龔如心的華懋集團亦有推出大抽獎，獎品包括如心酒店全年自助晚餐、如心酒店豪華套房Staycation一晚、1,000元現金券等，獎品總值2,160萬元，市民明早（5日，星期一）9時起可登記參與抽獎。

港大專家證紅茶館酒店清潔工帶Delta變種 與印傭住客同源

【17:08】油麻地紅茶館酒店清潔女工上周確診，香港大學公共衞生學院教授潘烈文向《香港01》表示，她帶有Delta變種病毒，並跟早前入住該酒店的印傭的病毒基因排序吻合，不過清潔工樣本的病毒量過低，未能肯定她是否感染還是被污染。

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消費券｜放棄智方便 準備3個號碼 教你5分鐘完成登記

【15:53】網上登記5,000元電子消費券今日（4日）早上6點開始接受登記，但卻出現網絡大塞車。記者實測選取政府應用程式「智方便」登記，不過，由於選用「智方便」的市民人數眾多，今早近11時「智方便」頁面上更顯示，有逾28萬人在排隊輪候，最終記者在等待2.5小時後，才可正式登記。



不過，其實仍有一個方法，能夠快速於5分鐘完成登記電子消費券，整個流程僅需提供3組較特別的號碼，包括身份證號碼的簽發日期、輸入去年現金發放計劃下登記的電話號碼最後4位數字及相關銀行號碼的最後5位數字。

▼袁國勇到油麻地紅茶館酒店視察▼

油麻地紅茶館酒店清潔工染變種病毒 酒店房間2個浴室樣本呈陽性

【15:12】確診患者(編號11920）入住油麻地紅茶館503房，在她送院後，一名41歲女清潔工（編號11937）清潔該房後確診。衞生防護中心在酒店抽取44個環境樣本，當中兩個在503房浴室的洗手盤樣本呈陽性，其他42個樣本都呈陰性。

另外，衞生防護中心6月30日公布，一名43歲女子及5歲男童從香港到英國後三日確診。43歲女子在香港接種過兩劑疫苗，但不知時間及哪一種疫苗。5歲男童則因未有疫苗適合小朋友注射而無法接種。

新冠肺炎｜3名返港英國留學生確診 帶L452R變種病毒

【14:23】衞生署衞生防護中心公布，截至七月四日零時零分，本港新增3宗確診個案，為輸個案，均由英國抵港後，入住檢疫酒店後確診，3人是學生。至今本港個案累計11,943宗。

【13:22】消息稱，今日新增3宗輸入個案。

新冠疫苗｜陳肇始稱近期接種、預約升 料8、9月接種率或達五成

【11:11】新冠疫苗接種計劃自2月開展，近期每日接種人數有上升趨勢，連日達5、6萬人。食物及衞生局局長陳肇始今日（4日）於商台節目《政好星期天》表示，如以目前進度推算，8、9月種率，有可能達至五成甚至更多。不過，她指五成接種率仍不足夠，若整體接種率達七成或以上，可看如何有條件地逐步放寬社交距離措施，強調政府會一直檢視。

昨日總覽：新冠肺炎．7.3｜今增一宗確診屬輸入個案 39歲男患者由韓國抵港

新冠疫苗｜單日增逾6.1萬人打針歷來第二多 周五九人副作用送院

新冠肺炎｜韓國抵港39歲男子確診 4月初曾在港接種一劑新冠疫苗

變種病毒｜確診者曾到鴉打街檢測中心 同事稱已接種疫苗未感擔心

許樹昌：本港與內地及澳門接近有條件通關 惟需釐清三宗個案風險

變種病毒｜立高消毒酒店疑致感染 獲政府20億合約 屢捲扣薪醜聞

▼7月2日，疫苗外展隊到天水圍中學打針▼