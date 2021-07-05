政府擬規管起底　華爾街日報：FB、Twitter、Google警告撤出香港

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-07-05 22:19

政制及內地事務局今年5月向立法會提交文件表示，計劃本立法年度會提交有關打撃「起底」行為的修訂條例草案。《華爾街日報》報道，Facebook、Twitter、Google等多間互聯網企業憂慮受修例影響，私下去信警告港府，修例可能令到其公司、員工被調查，假如港府堅持現時修例方案，可能會停止向香港地區提供其互聯網服務，撤出香港市場。

政府擬賦權私隱專員刑事調查和檢控權力

早前政制及內地事務局提出修例，如未經同意披露當事人資料，導致當事人或其家人蒙受心理傷害，即屬犯罪，並建議一經循公訴程序定罪，可處罰款100萬元及監禁5年。當局並建議，從四方面擴大私隱專員權力，包括刑事調查和檢控權力，准進入處所檢取文件或物品，及為預防大規模「起底」，可向法庭申請禁制令等。

3公司去信警告政府：可終止香港服務

《華爾街日報》報道指，Facebook、Twitter、Alphabet旗下的Google等互聯網巨擘，之前私下向港府稱，如果港府堅持以現時方向修例規管「起底」，會令到互聯網公司，因其用戶所惡意發放的資料，而蒙受法律責任；就此警告港府，公司可終止於香港提供服務。

報道指，由多間企業組成、以新加坡為基地的亞洲互聯網聯盟，早前亦向私隱專員公署發信，指成員雖然反對「起底」，但認為修例的字眼含糊不清，令到企業甚至在港員工，都可能因為有用戶涉及「起底」，而被捲入刑事調查，甚至控告。信件又提到，政府擬訂的草案，會限制表達自由，更可能令在互聯網分享資訊變成犯法，建議當局應清晰定義犯法定義，並與聯盟展開視像會議。

報道引述私隱專員公署回覆稱，修例不影響言論自由，並會清晰介定何謂犯法，否認修例會影響外資。