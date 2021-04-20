TG頻道發逾9千仇恨或煽惑言論　女侍應認參與管理　判囚3年

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-20 11:37

社交媒體Telegram頻道「阿囝搵老豆老母」的女管理員，被指串謀他人透過頻道公開政治立場不同人士的個人資料、發布仇恨性言論等，藉此煽惑他人縱火及不守法。女管理員早前承認串謀煽惑他人縱火，及作出具煽動意圖的作為罪，今日（20日）被判入獄3年。

若有人採納頻道內煽惑言論可致嚴重後果

法官姚勳智指，頻道中有39條煽惑縱火的訊息，包括有關燃燒彈的訊息，一旦有人採納或製作使用，可引致嚴重後果。再者案發時間維持3個月，被告有權作修改或刪除，但卻容訊息廣泛流傳。

被告許佩怡（26歲，侍應）承認於2019年8月12日至11月28日在香港與他人，串謀煽惑Telegram使用者用火損壞財產，以及透過管理Telegram頻道「阿囝搵老豆老母」作出煽動意圖的作為，促使他人使用暴力、不守法及不服從合法命令。

逾9407項訊息涉仇恨或煽動言論

控方案情指，被告與其他人串謀透過管理Telegram頻道「阿囝搵老豆老母」，警方在涉案時段發現頻道內至少9407項訊息。有關內容涉及政治立場不同人士的個人資料、仇恨性言論、煽動性指控等，控方認為被告藉此煽惑他人縱火、慫恿他人不守法，行為針對香港政府、警方、與其政治立場不同的人士。

控方舉出該頻道涉煽動性的訊息如下，詳看下圖。(資料來源：控方案情)

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群組曾提眾籌殺狗

警方在頻道內發現「藍屍」、「光復香港」等訊息，亦採用了「勇武」、「火魔法」、「發夢」、「裝修」等字眼。頻道也發布了1574名人士的資料，包括國家官員、政府官員、總裁判官、議員等。被告的電話中發現另外的Telegram群組，當中涉及製作可燃物品的教學、有人亦在群組提出「眾籌殺狗」等。

群組原涉對倫敦金人士起底

被告在警誡下稱，她在頻道內主要職責是收到「藍絲」的個人資料後發布出去，涉及警員的資料會交予「老豆搵仔」頻道的管理員。她透露與其他管理員在2016年認識，當時成立群組對涉及倫敦金人士「起底」。

案件編號：DCCC 177/2020