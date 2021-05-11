政府擬修例禁「起底」　致心理受傷害最高判罰款100萬元及監禁5年

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-05-11 16:18

政制及內地事務局向立法會提交文件表示，計劃本立法年度會提交有關打撃「起底」行為的修訂條例草案，建議在現行《私隱條例》下引入針對「起底」行為的罪行。 未經同事披露當事人資料，導致當事人或其家人蒙受心理傷害，即屬犯罪，並建議一經循公訴程序定罪，可處罰款100萬元及監禁5年。 當局並建議，從四方面擴大私隱專員權力，包括刑事調查和檢控權力，准進入處所檢取文件或物品，及為預防大規模「起底」，可向法庭申請禁制令等。

令當事人或其家人心理受傷即屬犯罪

當局建議在《私隱條例》第64條下，引入針對「起底」行為的罪行，範圍涵蓋如任何人未經資料當事人同意披露任何個人資料，並有「意圖威脅、恐嚇或騷擾該資料當事人或其家人，或罔顧該資料當事人或其家人是否會蒙受威脅、恐嚇或騷擾」；或「意圖對該資料當事人或其家人造成心理傷害，或罔顧該資料當事人或其家人是否會蒙受心理傷害」，有關披露導致該資料當事人或其家人蒙受心理傷害，即屬犯罪。

經公訴定罪可罰款100萬元及囚5年

當局指，「起底」新條文除保障資料當事人外，亦對其家人提供保障，為反映「起底」個案的嚴重性，建議如任何人違反「起底」罪行，一經循公訴程序定罪，可處罰款100萬元及監禁5年；或一經循簡易程序定罪，處罰款10萬元及監禁2年。現時《私隱條例》第64條下罪行的罰則，將會和「起底」新條文看齊。

私隱專員擴權 可向任何人問話

為加強打撃「起底」罪行的執法力度，當局建議加入新條文，賦予個人資料私隱專員，對《私隱條例》第64條及上述建議新增「起底」罪行，具刑事調查和檢控權力，過程中無須再分別轉介警方及律政司，包括可要求任何人士提供相關資訊、文件或物品，和回答問題。受查人士如未有合理辯解下，拒絕配合或存心欺騙，即構成罪行。

當局指，近年社會上的「起底」行為，「猶如將個人資料武器化」，令當事人蒙受重大傷害，個人資料私隱專員公署自2019年6月至2021年4月，接獲及主動發現超過5,700宗涉「起底」投訴。公署曾主動聯絡及297次去信涉事的18個相關的網站、網上社交平台或討論區的營運商，要求移除5,905條連結，當中約70%共4,328條連結已被移除。

公署將超過1,460宗涉嫌違反《私隱條例》個案轉介警方作刑事調查。警方共拘捕17人，至今有2人已被定罪 ，包括其中一人被判18個月監禁，連同其他定罪合共被判監2年。公署亦將60宗涉嫌違反法庭禁制令的「起底」個案轉介律政司，當中4宗已被定罪，包括一名被告在社交平台公開警員及其家人資料，於去年12月被裁定民事藐視法庭，判即時監禁21日。