蘋果停刊｜區議員關注支薪　勞工處：法律、勞工責任不可混為一談

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-07-06 14:32

保安局上月引用《港區國安法》，凍結與《蘋果日報》有關的 3 間公司的資產，涉款 1,800 萬，外界一直關注員工支薪問題。 勞工處處長孫玉菡今日（6日）出席大埔區議會大會，被問及相關問題，僅重申勞工法例下僱主責任清晰，又強調「要分清楚公司面對其他法律責任，同勞工責任不同，唔可以混為一談」，惟有區議員反駁，目前情況是「未審先判」，因公司戶口已被扣起。 勞工處會後表示，暫沒接獲《蘋果》員工求助，但熱線收到約10宗查詢。

勞工處處長孫玉菡今日（6日）出席大埔區議會大會，被問及《蘋果》支薪相關問題。（黃詠榆攝）

大埔怡富區議員任啟邦問到，《蘋果日報》早前被取締，近1000名員工即時飯碗不保，部分是資深員工，公積金、遣散費等金額龐大，但僱主現因戶口被凍結，而無法支薪，勞工處會否提供任何支援。大埔宏福區議員姚鈞豪亦關注相關問題，「唔係僱主故意欠薪，係有錢都比唔到」。

孫玉菡表示，作為僱主根據條例要支薪，在法例上是很清楚，如果相關員工有疑問，可到勞資關係科分區辦事處。

其後再有區議員追問《蘋果日報》員工權益問題，孫玉菡回應時，僅重申作為僱主有法定責任，當中最重要責任包括支薪，又強調「要分清楚公司面對其他法律責任，同勞工責任不同，唔可以混為一談」，早前處方亦已發稿，建議蘋果員工如有問題，致電熱線或到任何一間勞資關係科分區辦事處「都幫到手」。姚鈞豪則批評，孫所提及的法律責任是「未審先判」，強調目前是未經審訊，但公司戶口已被扣起。

孫玉菡建議，員工如有問題，致電熱線或到任何一間勞資關係科分區辦事處「都幫到手」。（黃詠榆攝）

僱員被要求「打針」 勞工處：籲勞資多溝通

另外，不少行業員工被要求接種疫苗，姚鈞豪提到，接獲地盤工友求助，被僱主要求接種疫苗後，才可進地盤上班，勞工處會否介入類似情況。

孫玉菡指，參考世界各地情況，接種疫苗是走出疫情雖一方法，但明白個人層面有不同考慮，只可呼籲勞資雙方多溝通，如僱員因身體不適無法接種，可透過其他方法符合要求。

首5個月錄34.5萬個空缺

另外，針對失業率問題，孫玉菡認為「已見頂」，就業市場亦有好轉，今年1月至5月錄得約34.5萬個空缺。至於勞資關係方面，勞工處今年1至5月，處理的勞資糾紛及申索索數是5,024宗，較去年同期上升29%。