陳皓桓獄中着「白飯魚」跑步致腳腫　6月中預期蘋果會被取締

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-30 20:21

民陣召集人陳皓桓因前年「10.1」遊行案，被裁定組織未經批准集結等罪眾成，判囚18個月。他月中在獄中寫的公開信今天（30日）被上載至facebook，提到自己已適應獄中生活，雖一度因不習慣穿「白飯魚」跑步而令腳部腫脹，但現時已恢復了運動習慣，更能做到100次深蹲及200次掌上壓。 他在文末表示因為轉了監獄，環境亦有改善，而且見到網民的留言鼓勵感到高興，呼籲他們在留言一人分享一個笑話，讓他「笑吓」。

陳皓桓6月中在獄中撰文，當時預料《蘋果日報》有機會與民陣一同被取締。（陳皓桓facebook圖片）

獄中勤做運動、不時看書

陳皓桓6月19日在獄中寫的信件表示七一將至，提到當時《蘋果日報》高層被捕及被控國安法，認為未來有機會連同支聯會、民陣一同被取締，相信未來的政治打壓必然非常大，希望支持者能保持信念，不要恐懼。

他又表示，每年7月1日都會有遊行，以前經常在遊行中聽到歌曲，他亦想起了本地樂隊Beyond的《抗戰二十年》，為讀者點歌，希望憑歌寄意鼓勵讀者。

提到獄中生活，陳皓桓指自己很堅強，除了運動，亦因為洗澡使用冷水，令其皮膚變滑，他亦有將獄中的飯菜全部吃完，不時看書，更因經常寫信，令他的筆的墨水亦用光。